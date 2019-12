Az autósok kárára döntöttek az oligarchák - Gondoskodtak a drágább benzinről

Előzőhét csütörtökön ültek össze Bécsben a világ olajnagyhatalmai, és akciójukat több mint 5 százalékos kőolajár emelkedés koronázta. További termelésvisszavágásról döntöttek, továbbá a szaúdiak továbbra is kvótájuk alatt fognak termelni ígéretük szerint 2020 első negyedévében. A gázolaj kiskereskedelmi ára hamarosan lekövetheti a nyersolaj jegyzésének emelkedését, mely 5 forintos emelést jelenthet önmagában a kutakon, a benzin részéről csak idő kérdése a hasonló mértékű árelmozdulás.

Döntött az OPEC

A csütörtöki és pénteki bécsi ülésezés főbb döntései a következők voltak:

Az eddigi napi 1,2 millió hordó/napos termelésvisszavágást további 500 ezerrel fejelte meg a kartell, mely azt jelenti hogy 2020 első negyedévében a vágások az 1,7 millió hordót is elérhetik napi átlagban. További termeléscsökkentésekre nem számítottak az elemzők, így ez az olajárfolyam szempontjából felfele mutató meglepetés. A pótlólagos 500 ezer hordó háromnegyedét az OPEC fogja vállalni, az egynegyedét pedig a baráti országok.

Összességében napi 2,1 millió hordós kvótacsökkentés is összejöhet az első negyedévben, ugyanis a szaúdiak továbbra sem terveznek a kvótájuknak megfelelelően termelni, hanem napi 400 ezer hordóval alámennének.

A felek csak 2020 januártól március végéig tartó időszakra egyeztek meg, a piac legalább június végéig szóló egyezségre számított.

Az elemzők stabil olajárat vetítenek előre

Gary Ross, a Black Gold Investors alapítója szerint az olajár szempontjából a legjobbat döntötték a kartell tagjai, ugyanis így 60 dollár alá nem eshet a Brent ára, de inkább egy 60-65 dollár/hordós ársávban lehet a jegyzés, mely 2020 második negyedévére 65 és 70 dollárra emelkedhet a javuló globális gazdasági kilátásoknak köszönhetően.

Amrita Sen, az Energy Aspects társalapítója szerint az új szaúdi olajminiszter célja elsősorban nem az olajár feltornázása volt, hanem egy stabil támaszt nyújtani a jegyzésnek, egyrészt az Aramco árfolyamtámasztása, másrészt a szezonálisan gyengébb első negyedéves olajkereslet ellensúlyozása céljából. Továbbá 2020 második felében a világgazdaság megnövekedett kereslete következtében több olajat termelhet az OPEC+, így ezzel magyarázható a csupán 3 hónapra szóló megállapodás.

Ole Hansen, a Saxoo Bank árupiaci stratégája szerint a pótlólagos 500 ezer hordós vágás még továbbra is kevés lehet 2020 első felében, legalábbis ha a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) keresleti projekcióját vesszük alapul. Ezért ebben az időszakban limitált áremelkedést vetít előre a szakértő.

Hogyan tovább OPEC+?

Ismét ülésezni fognak az OPEC+ tagok március első felében, ahol majd 2020 második negyedéve és esetleg további időszakok kerülhetnek terítékre.

Persze kérdéses, hogy valójában mekkora OPEC termelésvisszavágás következhet be 2020 első negyedévében, ugyanis többek között Irak és Nigéria folyamatosan többet termelt, mint amennyit szabadott volna nekik. A termelési kvóták betartása kapcsán a szaúdiak ígéretet tettek, hogy nem fognak egyszemélyes módon fellépni a fekete bárányokkal szemben, majd a márciusi megbeszélésen a kartellre hagyják a regulázás végrehajtását.

Egy biztos, Szaúd-Arábiának továbbra is nagyon fontos az olajár támasztása, mivel a költségvetésük 70 százalékát továbbra is az olajbevételek teszik ki, másrészt a még várhatóan decemberben tőzsdei bevezetésre kerülő Saudi Aramco árfolyamát is magasra vizionáljak, pár hónap múlva 2000 milliárd dollárt is elérheti a világ legprofitábilisabb vállalatának az értéke.

Emelkedett az olaj árfolyama

Az elmúlt héten az OPEC+ megbeszéléssel kapcsolatos várakozásoknak és végső eredményeknek köszönhetően 5,5 százalékkal emelkedett a Brent árfolyama. Egyelőre az október óta tartó emelkedő trendcsatorna felső szára és a 65 dollárnál húzódó ellenállás együttes erővel megálljt parancsoltak a fekete arany jegyzésének. A közeljövőt tekintve technikailag nagy kérdés, hogy elsőkörben sikerül-e majd áttörni a 65 dolláros szintet, majd azt követően a 66,8 dolláros ellenállást, mely esetében már a május óta tartó csökkenő trend fordulatáról is beszélhetnénk.

A gázolaj árában hamarosan érződhet a kartell döntése

Önmagában az OPEC gyűlése tehát 5,5 százalékkal növelte a kőolaj árát, mely 4,1 százalékos emelkedéssel gyűrűzött tovább a gázolaj árába, mely hatás önmagában nagyságrendileg 5 forintos emelkedést okozhat az üzemanyag kiskereskedelmi árában. A benzin jegyzése azonban meglepő módon 2 százalékkal mérséklődött az előző héten a kőolaj árának emelkedése ellenére. Ez nem mindennapi jelenség, azonban csak idő kérdése, hogy a nyersolaj árának növekedése mikor fogja éreztetni hatását a benzin árában.

