A 4iG nem veszi meg a T-Systemst

A 4iG kezdeményezésére megszüntették a T-Systems Magyarország felvásárlásával kapcsolatos tárgyalásokat.

A 4iG Nyrt. és a Magyar Telekom Nyrt. július elején jelentették be, hogy előzetes megállapodást kötöttek a telekommunikációs cég üzleti infokommunikációs leányvállalatának, a T-Systems Magyarország adásvételére vonatkozó kölcsönös szándékról.

A tárgyalási folyamat lezárását követően a 4iG kezdeményezésére a vállalatok úgy döntöttek, hogy visszalépnek az ügylettől.

A 4iG és a Magyar Telekom tovább vizsgálják az együttműködési lehetőségeket annak érdekében, hogy partnerségre lépjenek a nagyvállalati és az állami szektor számára értékesített szolgáltatások területén - derült ki a 4iG közleményéből. A felek között korábban létrejött konzorciumi megállapodások változatlan feltételekkel hatályban maradnak.

„Nehéz, de megfontolt döntést hoztunk. Ennek ellenére nem mondtunk le hazai és régiós növekedési terveinkről, a 4iG kiemelkedő évet zár az idén, amely kiegyensúlyozott hátteret biztosít a társaság növekedési pályájának fenntartásához. Emellett folytatjuk a tárgyalásokat a Magyar Telekommal a mindkét társaság számára előnyös üzleti együttműködés további lehetőségeiről. A 4iG az organikus növekedés mellett továbbra is aktívan keresi azokat az akvizíciós célpontokat, amelyek támogatják növekedési céljait és a részvényesi értéknövelést” – mondta a bejelentés kapcsán Jászai Gellért a 4iG elnök-vezérigazgatója.

„A Magyar Telekom célja változatlan: ügyfeleinknek mindig a legjobb minőségű, integrált szolgáltatásokat nyújtani a legjobb hálózaton. Bízunk abban, hogy bevált stratégiánkkal és erős stratégiai partnerekkel – köztük a 4iG-vel – folytatni tudjuk fejlesztéseinket, tovább erősítjük piacvezető pozícióinkat és értéket teremtünk részvényeseink és az egész magyar társadalom számára.” – mondta Rékasi Tibor, a Magyar Telekom Nyrt. vezérigazgatója.

Árfolyamesés

A tárgyalások megszüntetéséről szóló hír piaczárás után érkezett, azonban a 4iG részvényei a BÉT-en kedden 10%-os esést szenvedtek el. Vagyis könnyen lehet, hogy bizonyos pletykák már a hír megjelenése előtt kiszivárogtak a piacon.

A 4iG idén nagyon komoly emelkedést tudott elkönyvelni, nagyrészt annak köszönhetően, hogy felvásárolják a T-Systemst, valamint hogy érdemi állami megrendeléseket nyertek el.

Júliusban jelentették be a tranzakciót

Idén júliusban jelentették be, hogy a 4iG megvásárolja a hazai IT-piac egyik legnagyobb vállalatát, a több szegmensben is piacvezető T-Systemset. A T-Systems Magyarország a Magyar Telekom leányvállalata, nagyvállalati ügyfeleknek, a közigazgatásnak és intézményeknek nyújt távközlési és IT infrastruktúra-, alkalmazásfejlesztési és rendszerintegrációs szolgáltatásokat. 2018-ra a T-Systems komoly piaci részesedést épített ki nem csak az állami megrendeléseken belül, de az egyébként jóval kisebb volumenű megrendelésekkel jellemezhető egészségügyben, szállításban, a közműszektorban vagy a pénzügyi szegmensben. A vállalat a teljes magyarországi IT-piac közel 40 százalékát jelentő, rendkívül széttagolt IT-szolgáltatási piacon 15 százalékos piaci részesedéssel piacvezető.

"A gazdaság digitalizációjának felgyorsulása egyedülálló üzleti lehetőséget jelent a 4iG számára. Társaságunk célja, hogy ebben a dinamikusan fejlődő piaci környezetben itthon, és 2-3 éven belül a régióban is az informatikai szektor egyik meghatározó nagyvállalatává váljon" - mondta akkor Jászai Gellért, a 4iG elnök-vezérigazgatója. "A T-Systems Magyarország növekedési céljaink elérésében az egyik legfontosabb mérföldkő. Vállalatunk fejlődésének pedig további lendületet adhat, hogy a tranzakció sikeres zárását követően a telekommunikációs piac vezető szolgáltatója, a Magyar Telekom is stratégiai partnerünkké válhat" - tette hozzá Jászai Gellért a bejelentés után.

Informatikai óriás jött volna létre

A T-Systems felvásárlásával a 4iG a hazai informatikai piac nagyágyúja lett volna, rövid távon egy közel 150 milliárd forintos bevételű cég körvonalazódott.

Ha a tavalyi, egész éves számok alapján vizsgáljuk, akkor a T-Systems jóval nagyobb vállalat, mint a 4iG, bevétele több mint 8-szor akkora volt 2018-ban, mint a 4iG-é. (A teljes képhez hozzátartozik, hogy a T-Systems bevételeiben már az anyavállalattól kapott bevételek is benne vannak, ráadásul a mai bejelentés alapján a kis-és középvállalati értékesítési üzletága leválasztásra kerül, és az nem képezte volna az ügylet tárgyát.) Az adózott eredmény jóval magasabb volt a T-Systemsnél, tavaly részben egy extra tételnek köszönhetően a T-Systems profitja több mint 20-szorosa volt a 4iG-ének.

Megvolt a forrás

A 4iG igazgatósága október végén úgy döntött, hogy amennyiben a Magyar Telekom és a 4iG megállapodik a T-Systems akvizíció feltételrendszerében, akkor a Jászai Gellért tulajdonában lévő KZF Vagyonkezelő a 4iG-ben 30 milliárd forint összegű ázsiós tőkeemelést hajt végre 2019. december 31-ig. A KZF a tőkeemeléshez szükséges forrást a rendelkezésére álló hitelkeretből biztosította volna. „Jelentős forrásbevonásra készülünk a 4iG-nál annak érdekében, hogy a T-Systems megvásárlásához, illetve jövőbeli terjeszkedési elképzeléseinkhez megfelelő pénzügyi hátteret biztosítsunk – mondta a bejelentések kapcsán Jászai Gellért. Lehetséges növekedési célterületként az üzleti távközlési és IT megoldások, a hálózatfejlesztés, illetve a blockchain technológiák területét jelölte meg az üzletember.

Nagyot nőtt a 4iG az első félévben

A 4iG bevétele az egy évvel korábbi 6,2 milliárd forintról 133 százalékkal 14,5 milliárd forintra emelkedett az idei első félévben. Az árbevétel nagy része Magyarországról, kisebb része exportból származott, az idei első féléves bevételből 351 millió forint származott exportból, ennek a bevételnek az egésze Európai Uniós országokból származott. A 4iG legfontosabb megbízásai a logisztika, az oktatás, a gyógyszeripar és egészségügy, a járműipar és légi személyszállítás, a bankszektor és pénzügyi tanácsadás területéről származnak, de a vállalat jelentős eredményeket könyvelhetett el a licensz- és eszközbeszerzések, illetve infrastruktúra üzemeltetés és IT biztonság területén is. A társaság IFRS szerinti konszolidált árbevételének 61 százalékát az állami megrendelések, 39 százalékát pedig a multinacionális nagyvállalatok, valamint a kis- és középvállalati szektor megbízásai biztosították.

A megugró bevételekkel párhuzamosan a vállalat profitabilitása is jelentősen javult, az EBITDA az egy évvel korábbi 25,5 millió forintról 1 milliárd forintra emelkedett, az üzemi eredmény 181 millió forint veszteségből 715 millió forint pozitív eredménybe fordult át, az adózott eredmény pedig a tavalyi 246 millió forint veszteség után 579 millió forint profit lett.

Optimista volt a menedzsment

A menedzsment korábbi várakozása szerint a 4iG teljesítménye további növekedést mutat az év második felében is. A teljesítés alatt lévő projekteknek, tervezett akvizícióknak és előkészítés alatt álló üzleti megállapodásoknak köszönhetően a 4iG árbevétele és EBITDA-ja idén minden korábbi várakozást meghaladhat majd. Az igazgatóság a 2019. évre továbbra is alapvető céljának tekinti a részvényesi értékteremtést, ennek érdekében pedig a társaság piaci súlyának, illetve piaci részesedésének folyamatos növelését. A társaság meglévő partnerei megtartása mellett újabb piaci szegmensek meghódítására, és piaci pozícióinak folyamatos erősítésére törekszik. Az igazgatóság stratégiai célja, hogy a 4iG Magyarországon piacvezető magyar tulajdonosi háttérrel rendelkező ICT vállalattá, valamint a régió egyik meghatározó informatikai szolgáltatójává váljon.

Címlapkép: Golovniov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images