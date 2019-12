Kínából lekapcsolhatják a mobilhálózatot? Ez hülyeség!

Világszerte politikai és távközlési téma, hogy mennyire veszélyesek a Huawei hálózati eszközei, különösen a nemzetbiztonsági szempontból kritikus 5G-hálózatokban. Németországban is komoly politikai vita zajlik a Huaweivel kapcsolatban, a Deutsche Telekom le is állította az 5G-beszerzéseit addig, amíg nem tisztul a kép. Egy versenytárs, a Telefonica O2 azonban a Nokia mellett a Huaweit választotta beszállítóként.

Komoly hálózatfejlesztési programot jelentett be a második legnagyobb németországi mobilszolgáltató, a spanyol Telefonica német leányvállalata, a Telefonica O2, ezek a fejlesztések fogják lehetővé tenni, hogy a korábbinál magasabb mértékben, éves átlagban legalább 5 százalékkal emelkedjenek a vállalat bevételei 2020 és 2022 között, és javuljon az O2 profitabilitása is. Azért, hogy a 4G-hálózattal teljes országos lefedettséget érjenek el, és hogy az O2 5G-lefedettsége minél hamarabb a lehető legnagyobb legyen, a következő két évben a bevételek 17-18 százalékát költik hálózatfejlesztésre.

A Telefonica O2 célja az, hogy a hálózata kiépítésében ne váljon függővé valamelyik gyártó termékeitől, ezért a hálózati eszközöket két nagyvállalattól, előre láthatólag 50-50 százalékban a Nokiától és a Huaweitől vásárolják meg. Különösen az utóbbi szerepe érdekes, hiszen Németországban komoly vita zajlik arról, hogy beengedjék-e a kínai céget az 5G-hálózatok fejlesztésébe, mert bár abban egyetértés van, hogy a Huawei csúcsminőségű eszközöket állít elő versenyképes áron, erősek azok a félelmek, hogy a nemzetbiztonsági szempontból kritikus 5G-hálózatokban a Huawei eszközei szabotázsra vagy kémkedésre lehetnek alkalmasak. Bár a Huawei vehemensen tagadja a vádakat, több nyugati országban zárkóznak el a kínai vállalat eszközeinek használatától.

A két vállalat abban az esetben szállíthat be eszközöket a Telefonica O2-nak, ha megfelelnek a Németországban érvényes biztonsági előírásoknak, jogszabályoknak.

A német Telefonica vezetője, Markus Haas korábban azt nyilatkozta, nem szeretné, ha a beruházási döntések a politikai önkénynek lennének alárendelve, mert az egyik ország kormánya nem kedveli egy másikét.

A Huawei már 10 éve megbízható partner, amelyik technológiai csúcsteljesítményt nyújt. A mobilhálózat lekapcsolása Kínából hülyeség. Mi vagyunk az urai a saját hálózatunknak, mondta Haas.

Az 5G-hálózat kiépítését az O2 2020 elején kezdi meg, a hálózatfejlesztés az 5 legnagyobb német városban, Berlinben, Hamburgban, Münchenben, Kölnben és Frankfurtban indul először, ezenek a fejlesztéseknek 2021 végéig kell lezárulniuk, 2022 végéig 30 nagyváros összesen 16 millió lakosát láthatja el 5G-hálózattal a német Telefonica.

Politikai vita a Huaweiről

Komoly politikai vita alakult ki Németországban arról, hogy a kínai beszállítók, azon belül is elsősorban a Huawei szállíthat-e hálózati eszközöket a németországi 5G-hálózatok kiépítéséhez. A német kormány korábban egységes álláspontot képviselt az ügyben, Angela Merkel idén októberben még arról beszélt, hogy olyan szabályozási környezetet alakítanának ki, amely nem tilt ki a beszerzésekből egy szereplőt sem, ehelyett minden beszállítóra egységes elvárásokat fogalmaznának meg. A német ellenzéki pártok azonban komoly vitát indítottak el, és most már a kormányon belül is vannak ellenzői annak, hogy a Huawei részt vegyen az 5G-hálózat kiépítésében.

Németországban még mindig döntöttek az 5G-hálózati berendezések biztonsági engedélyeztetésének technikai paramétereiről és felügyeletének szervezeti rendszeréről. A német kormány megszigorítaná a hálózati eszközök technikai paramétereinek ellenőrzését és engedélyeztetését, és az eszközbeszállítók irányítási rendszerének átvilágítását.

Az elmúlt hónapokban nem csak Németországban, de világszerte komoly vita indult arról, hogy részt vehet-e a Huawei az 5G-fejlesztésekben, az Egyesült Államok arra szólította fel nyugati szövetségeseit, hogy zárják ki a kínai céget a beszerzésekből. Az egyik vád a Huaweivel szemben az, hogy a kínai cég kapcsolatban állhat a kínai kormánnyal, és annak adatokat szolgáltathat ki, ami kémkedésre és szabotázsra is lehetőséget adhat. A Huawei tagadja a vádakat, és azt állítja, teljes mértékben független.

A DT leállította az 5G-fejlesztéseket

Az ország legnagyobb távközlési szolgáltatója, de a mobilpiacon csak a harmadik legnagyobb Deutsche Telekom (A Telefonica O2 Németországban 32,2 százalékos részesedéssel a másodikszámú mobilszolgáltató, a piacvezető Vodafone (35,7%) mögött és a harmadik Deutsche Telekom (32,1%) előtt) múlt héten jelentette be, hogy leállított minden 5G-beszerzést, egészen addig, amíg világossá nem válnak a Huawei technológiájával kapcsolatos kérdések.

A nem világos politikai helyzet miatt egyelőre nem kötünk 5G-szerződéseket, közölte a DT egyik szóvivője.

Jelenleg a beszállítókat informálja a cég. A DT azt reméli, hogy hamarosan tisztázódik a helyzet, ami azért fontos, hogy az 5G-versenyben ne kerüljön hátrányba a Telekom.

Nálunk bent van a Huawei

Magyarországon jelenleg is zajlik az a frekvenciaaukció, amelyen a három szolgáltató (a Digit az NMHH kizárta), a Magyar Telekom, a Vodafone és a Telenor 5G-hálózat fejlesztéséhez szükséges frekvenciablokkokat szerezhet. Szigetszerűen már mindhárom vállalatnak vannak 5G-projektjei, nagyobb lefedettséget biztosító 5G-hálózata azonban csak a Vodafone-nak van, amely egy korábbi frekvenciaaukción már szerzett olyan blokkokat, amelyekkel elindulhatott a vállalat 5G-szolgáltatása. Október közepén számoltunk be arról, hogy a Vodafone Magyarországon elsőként elindította mindenki számára elérhető kültéri 5G hálózatát, amely első körben Budapest belvárosában érhető el, a hálózat kiépítéséhez Huawei-eszközöket is használtak.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter november elején Sanghajban, a Hungcsiao Nemzetközi Gazdasági Fórumon azt mondta, hogy a Huawei közreműködésével épül ki Magyarországon az 5G-hálózat.

