Elmarad az államosítás, nagyot ugrott több brit nagyvállalat árfolyama

A brit munkáspárt vezetője lemondott a súlyos választási kudarc után, ennek örülnek ma a brit nagyvállalatok befektetői.

Jeremy Corbyn, a brit Munkáspárt vezetője az elmúlt hónapokban több alkalommal is arról beszélt, hogy az államnak több brit nagyvállalatban is növelnie kellene a befolyását, egyes tőzsdén jegyzett vállalatok újraállamosításáról is szó volt. Az egyik ilyen vállalat a BT Group távközlési cég volt, amivel kapcsolatban a Munkáspárt azt tervezte, hogy állami tulajdonba veszik a vállalat vezetékes hálózatát, de néhány éve még arról is szó volt, hogy az álamnak meg kellene vásárolnia a Royal Bank of Scotland azon részvényeit is, amelyek még nincsenek állami tulajdonban.

Az államosítási tervek azonban egyelőre lekerültek a napirendről, a Munkáspárt ugyanis a brit választásokon alaposan leszerepelt, Corbyn pedig bejelentette, hogy távozik a párt éléről. Nagyrészt ennek tudható be, hogy több brit nagyvállalat, így például az RBS (+14%), a vasúti üzemeltető Stagecoach (+14%), a Royal Mail (+11%) vagy a gázipari Centrica (+18%) árfolyama ma ralizik, utóbbi cég árfolyama a 22 éves tőzsdei pályafutása alatt még soha nem emelkedett akkorát, mint most.

Az árfolyamemelkedés mögött tehát egyrészt az áll, hogy jelentősen csökkent annak a valószínűsége, hogy a nagy tőzsdei cégeket részben vagy teljesen államosítsák, másrészt főként az energiacégeknél azt is elkezdték beárazni a befektetők, hogy Boris Johnson irányításával masszív alternatív energia fordulat indulhat el, részben állami támogatással, a szabályozói környezet kedvező változásával indulhatnak megújuló energia projektek.

(Bloomberg)

Címlapkép: Leon Neal/Getty Images