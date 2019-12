Történelmi csúcson a magyar tőzsde

Mi történt tegnap a tőzsdéken?

A csütörtöki piacnyitás után felpattantak a tengerentúli tőzsdék, miután Donald Trump a Twitteren bejelentette, hogy nagyon közel a megállapodás Kínával, és a Wall Street Journal beszámolója szerint az amerikai elnök csütörtökön találkozik a kereskedelmi tanácsadóival és a lap szerint a tanácsadók azt ajánlják, hogy akár felezzék le az éves szinten 360 milliárd dollárnyi kínai importtermékekre már most is érvényben lévő magas vámtarifákat ne léptessék életbe december 15-től a tovább emelkedő tarifákat. A Bloomberg később arról számolt be, hogy a felek megegyeztek a részleges megállapodásról és azt már csak alá kell írnia a Fehér Háznak. Napon belül mindhárom irányadó tőzsdeindex új csúcsra tört, végül az S&P500 és a Nasdaq zárta új csúcson a csütörtöki kereskedést, a Dow végül 221 pontos emelkedést követően 0,8 százalékkal került feljebb, az S&P500 0,9 százalékot erősödött, míg a Nasdaq 0,7 százalékos emelkedéssel zárta a csütörtöki kereskedést.

A magyar tőzsde nagy emelkedéssel zárta a hét negyedik napját, a BUX 779 pontos plusz mellett 1,8 százalékkal került feljebb, a hazai részvényindex 45 383 pontnál új történelmi csúcson zárt. A blue chipek felemásan teljesítettek, a Magyar Telekom 0,7 százalékos esés után 436,5 forinton zárt, a Mol 0,7 százalékos emelkedés után 2 900 forinton fejezte be a hét negyedik napját, míg a Richter 1,3 százalékos erősödést követően 6 075 forinton vett búcsút a hét negyedik napjától. Az OTP 3 százalékos emelkedés után 15 500 forinton, új történelmi csúcson zárt.

Mik az előjelek mára?

Felpattantak az ázsiai tőzsdék pénteken, miután a piaci kommentárok szerint a befektetők a kereskedelmi tárgyalások előrehaladása mellett kedvezően fogadták a brit parlamenti választások eredményét is. Az amerikai sajtó információi szerint Donald Trump beleegyezett abba, hogy a vasárnap esedékes, kínai árukra beígért, 156 milliárd dollár értékben kivetendő amerikai vámokat ne vezessék be, és a már érvényben lévő vámok mértékét csökkentsék. Cserében Kína kötelezettséget vállal nagy mennyiségű amerikai mezőgazdasági termék megvásárlására, valamint a szellemi tulajdonra és a nemzeti valutájára vonatkozó ígéretet tett. A Nikkei 2,6 százalékos erősödése mellett a hongkongi tőzsde 2,3 százalékkal került feljebb, míg a sanghaji börze 1,8 százalékot emelkedett. Az amerikai határidős részvényindexek feljebb kerültek ma reggel, míg a határidős DAX 164 pontos plusza 1,2 százalékos emelkedést vetíthet előre a pénteki piacnyitásra.

Mi mozgatja a tőzsdéket?

A beérkező makroadatok mellett a piaci szereplők a brit parlamenti választási eredményeket emésztik majd, miután a konzervatívok a pénteken kora reggelig beérkezett eredmények szerint elérték az abszolút többséghez minimálisan szükséges alsóházi mandátumszámot, de a prognózis ennél is jóval nagyobb tory többséget valószínűsít. Emellett a kereskedelmi háborús hírfolyamra figyelnek a befektetők, miután a hírek szerint Washington és Peking közel állhat egy korlátozott kereskedelmi egyezmény megkötéséhez.

Mire érdemes ma figyelni?

Pénteken a KSH az októberi építőipari termelési adatsorát publikálja majd, az Egyesült Államokból a hét utolsó napján a novemberi, kiskereskedelmi eladási statisztikákat teszik közzé.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

Címlapkép forrása: Hannelore Foerster/Bloomberg via Getty Images