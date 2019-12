Gyors felpattanás után lefordult a 4IG

Mi történt pénteken a tőzsdéken?

A magyar tőzsde új csúcson zárta a hét utolsó napját, az OTP bár 15 850 forintnál is járt a pénteki kereskedésben, a nap végére kissé alábbhagyott a lendület, azonban az OTP-nek így is összejött az új zárócsúcs, 0,7 százalékos erősödés után 15 600 forinton zárt. A BUX 377 pontos plusz mellett 0,8 százalékkal került feljebb, a hazai részvényindex 45 760 pontnál új csúcson zárt. A blue chipek kivétel nélkül emelkedtek, a Magyar Telekom 0,1 százalékos emelkedés után 437 forinton zárt, a Mol 0,2 százalékkal került feljebb, az olajcég papírjai 2 906 forinton vettek búcsút a hét utolsó napjától. A Richter 2,2 százalékos erősödést követően 6 210 forinton zárta a pénteki kereskedést.

Pénteken megszületett a várva-várt megállapodás az USA és Kína között – jelentette be Wang Shouwen, kínai kereskedelmi miniszter. A részleges egyezmény többek között a mezőgazdaságot, a szellemi tulajdon védelmét, és a pénzügyi nyitást is magába foglalja, miközben a kivetett vámok fokozatos csökkentésétől is döntöttek.

A megállapodás bejelentését követően Larry Kudlow, Trump tanácsadója óvatos optimizmusra intett mindenkit, mert szerinte még elválik, hogy a kínaiak mennyire tartják magukat az ígéreteikhez. Talán ennek is volt köszönhető, hogy a megállapodás ellenére nem volt kirobbanó öröm az amerikai tőzsdéken, csak arra volt elég a jó hír, hogy az irányadó amerikai indexek ledolgozzák a kezdeti mínuszokat. A Dow Jones és az S&P 500 0,01 százalékos emelkedéssel zárt, a Nasdaq pedig 0,2 százalékkal került feljebb.

Mik az előjelek mára?

Az ázsiai tőzsdéken vegyes a kép ma reggel, a kínai tőzsde emelkedik, a Shanghai Composite 0,6 százalékos pluszban áll, a hongkongi tőzsde viszont esik, 0,3 százalékkal került lejjebb. A japán és a dél-koreai tőzsde szintén lefordult, a Nikkei 0,3 százalékot, a Kospi 0,1 százalékot veszített értékéből.

A kínai részvénypiacot felfelé segítette, hogy a ma reggel közzétett adatok szerint az ipari termelés és a kiskereskedelmi értékesítések a vártnál nagyobb mértékben növekedtek novemberben Kínában. A várt 5 százalékkal szemben 6,2 százalékkal nőtt az ipari termelés novemberben év/év alapon, a kiskereskedelmi értékesítések pedig 8 százalékkal ugrottak meg a várt 7,6 százalékkal szemben.

Az európai tőzsdéken mérsékelt emelkedéssel indulhat a nap, a DAX futures 50 pontos pluszban áll.

Mi mozgatja a tőzsdéket?

A kereskedelmi megállapodást követően a hét nagy részében a jegybanki kamatdöntések határozzák meg a hangulatot. Számunkra egyértelműen az MNB Monetáris Tanácsának lépése lesz meghatározó, ráadásul friss inflációs jelentés is érkezik. Közben viszont Japánban, Kínában és az Egyesült Királyságban is az év utolsó jegybanki lépései jönnek, a Bank of England esetében a múlt heti parlamenti választás és a sínen lévő Brexit befolyásolhatja a döntéshozókat.

Mire érdemes ma figyelni?

Magyar szempontból csendesen indul a hét, hétfőn semmilyen említésre méltó adat nem jelenik meg. Külföldön viszont záporoznak az adatok, a kínai ipar és kiskereskedelem statisztikája a negyedik negyedéves növekedés szempontjából kulcsfontosságú, majd délelőtt európai, délután pedig amerikai beszerzési menedzserindexek jelennek meg. Ez elsősorban abból a szempontból lesz érdekes, hogy folytatódik-e a gazdaság lassulása. Európában a munkaerőköltségek harmadik negyedéves statisztikája is tartogathat érdekességeket.