Kínai állami cég lehet a Daimler legnagyobb részvényese

A BAIC csoport szeretne a Daimler legnagyobb részvényese lenni, ehhez viszont meg kell duplázniuk a jelenlegi részesedésüket, hogy a rivális Geely csoport előtt a Daimler legnagyobb kínai részvény tulajdonosai legyenek.

Novemberben írtunk róla, hogy a kínai állami BAIC (Beijing Automobile Group Co Ltd) csoport 5 százalékos részesedést vásárolt a Daimlerben, most pedig a Reuters értesülései szerint szeretnék megduplázni a cégben való részesedésüket, és ezzel elérni a 10 százalékos tulajdonrészt, a Reuters úgy tudja, hogy a kínai vállalat tőzsdén veszi a Daimler papírjait. A Daimler a Reuters kérdésére azt válaszolta, hogy nem kaptak semmilyen értesítést arról, hogy a BAIC növelte volna a részesedését, viszont pénteken a Daimler kínai vezetője azt mondta, hogy örömmel fogadják a hosszútávú befektetőket. Jelenleg egy másik kínai cég rendelkezik a legnagyobb mennyiségű Daimler részvénnyel, de a Reuters úgy tudja, hogy a BAIC ambíciója, hogy a vállalat legnagyobb kínai partnere legyen.

A Daimler legnagyobb részvényese a Geely csoport (Zhejiang Geely Holding Group) 9,69 százalékos részesedéssel, a második a HSBC 5,23 százalékkal, a harmadik pedig a BAIC 5 százalékkal. Ha a BAIC valóban megduplázza a részvényeinek számát, akkor azzal ők lesznek a Daimler legnagyobb kínai részvényesei, túlszárnyalva ezzel a rivális Geely csoportot. A 10 százalékos részesedés azt jelentené, hogy a BAIC lenne a Daimler legnagyobb részvényese, és helyet szereznének a vállalat felügyelő bizottságában, továbbá szavazati jogot is, amellyel a Geely jelenleg nem rendelkezik.

A hírek nem mozgatták meg érdemben az árfolyamot, amely jelenleg 0,26 százalék pluszban áll, éves szinten pedig 10,5 százalékot emelkedett.

(Reuters)

Címlapkép: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images