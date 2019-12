Új cég a magyar tőzsdén - Elmondják, hogy mit terveznek

Új cég jön a magyar tőzsdére, az építőipari és mezőgazdasági gépek értékesítésével, szervizelésével foglalkozó DM-KER a BÉT XTend piacára vezeti be a részvényeit. A vállalatról, a tervekről és a kkv-k magyarországi tőzsdei lehetőségeiről beszélgettünk a cég egyik tulajdonosával, Bátor Ferenccel, stratégiai tanácsadójával, Vitkovics Péterrel és a BÉT kibocsátói akvizíciók igazgatóságának vezetőjével, Paulovits Mártonnal.

Tőzsdére készül a DM-KER, a BÉT Xtend piacára vezetné be a részvényeit. Hol tart most a folyamat?

Bátor Ferenc: A tőzsdére lépésünk felé vezető folyamat a héten egy új szakaszához érkezik: sor kerül a jegyzésre és ha minden igaz, akkor a jövő év elején megkezdődhet a kereskedés a részvényekkel.

Vitkovics Péter: A tőzsdei megjelenésre két lépésben kerül sor. Az első kör egy zártkörű tőkeemelés lesz, kizárólag minősített befektetőknek, illetve néhány magánszemély bevonásával. A második lépés pedig egy lakosságnak szóló IPO 2020 tavaszára tervezve. Tőkeemelés valósul meg, a jelenlegi tulajdonosok nem értékesítenek. Az alapvető cél a tőkebevonás, de a másodlagos szándék, hogy úgy vonjon be tőkét a vállalat, hogy egyúttal egy likvid értékpapír jelenjen meg a tőzsdén. A tőkebevonás mellett a likviditás is szempont a kibocsátásnál, ezért terveztük úgy, hogy tavasszal egy lakossági körnek szóló IPO kövesse, ami által akár több száz befektető jelenhet meg kisrészvényesként a tulajdonosi körben.

Mekkora piaci kapitalizációt céloznak meg?

Vitkovics Péter: Nagyjából 4-5 milliárd forint körül lehet a piaci kapitalizáció.

Mi a cél a bevezetéssel, mire költik a befolyó összeget?

Bátor Ferenc: A bevezetéssel a tőkebevonás a célunk, terveink vannak, amihez szükségünk van tőkére. Olyan nemzetközi és magyarországi lehetőségek kapuja előtt állunk, aminek most van itt az ideje és ezzel a kibocsátással ezeket a lehetőségeket szeretnénk megragadni.

Vitkovics Péter: A tőkebevonás arra lesz jó, hogy a következő 3-4 év saját forrásból megtermelt tőkéjét egyszerre behozza, ezáltal pedig olyan növekedési lehetőségeket tudunk egy lépésben megvalósítani, amit normál esetben, organikusan fejlődve csak több év alatt érne el a DM-KER.

Milyen élethelyzetben volt a cég, amikor a tőzsdére lépés ötlete megfogalmazódott és mennyi idő volt idáig lejutni?

Bátor Ferenc: Nagyjából két évvel ezelőtt merült fel az ötlet. Ekkor tulajdonosokként úgy döntöttünk, hogy a további növekedéshez át kell alakítani a céget, új szervezeti struktúrát kell felépíteni, az üzleti folyamatainkat is le kell szabályozni. A cél az volt, hogy kis kkv-ból egy nagyvállalati szervezettséget alkalmazó erős középvállalat legyünk.

Miért pont a tőzsdét választották? Miért jó tőzsdén lenni?

Vitkovics Péter: A tőzsde a mai napig egy elitklubot jelent a vállalatok körében. Ha egy kkv olyan szintű fejlettséget ér el, hogy tőzsdeéretté válik, akkor érdemes ebbe a klubba belépni, hiszen számos hozzáadott előny származik a tőzsdére lépésből. Könnyebb munkavállalókat találni, a nemzetközi cégekkel szemben jobb pozícióban vannak, amikor partneri kapcsolatot kialakításáról van szó, teljesen másként tekintenek egy magyar vállalatra, ha az tőzsdén jegyzett, mintha egy „átlagos” kkv lenne. Sokkal több a lehetőség, sokkal jobb a láthatóság tőzsdei cégként és sokkal több megjelentést jelent a sajtóban is.

Bátor Ferenc: A tőzsdei megjelenéssel a dolgozók másfajta ösztönzőket is kaphatnak, például részvényeket. A terveink közt az is szerepel,, hogy munkavállalói részvényprogram is induljon el motivációs céllal.

A részvénykibocsátás mellett kötvénykibocsátás szerepel a tervekben?

Bátor Ferenc: A tőzsdei jelenlétünket hosszú távra tervezzük, viszont ez nem csak részvénytőke bevonást jelent, hanem azt is, hogy hosszú távon szeretnénk sokkal tudatosabban építeni a finanszírozási szerkezetet, mint ami az átlagos magyar kkv-kat jellemzi. Nem kizárólag bankhitelből szeretnénk bővülni vagy növekedni, mint ahogy azt a legtöbb kkv elképzeli, hanem a finanszírozási szerkezetben a részvénytőke, a kötvénykibocsátás, a beruházási hitelek és a rövid lejáratú bankhitelek egyaránt szerepelnek a tervekben hosszabb távon.

Hogy indult a cég, mik voltak a legfontosabb mérföldkövek a vállalat életében?

Bátor Ferenc: 2008-ban alapították a céget, az első időszakban használt gépekkel és alkatrészekkel kereskedett. Körülbelül 3 évvel később nyílt meg az a lehetőség, hogy új gépek értékesítésével kezdjünk foglalkozni, egy osztrák disztribútoron keresztül aldealerként. Ekkor még nem közvetlenül a gyárból tudtunk forgalmazni, erre 2015 óta van lehetőségünk. 2019-re pedig már meghatározó piaci szereplővé váltunk az építőipari és a mezőgazdasági piacon is.

Nagyságrendileg mekkora cégről beszélünk? Mennyi munkavállaló van, hány gépet értékesítenek, milyen bevételt érnek el?

Bátor Ferenc: Jelenleg 72-73 munkavállalónk van, idén több mint 500 darab motorikus gépet értékesítünk. Tavaly 8,06 milliárd forintos bevételünk volt, idén ezt már novemberben átlépte a cég és várhatóan megközelíti majd a 10 milliárd forintot a 2019. évi teljes bevétel.

Ez jelentős növekedés. A jövőre nézve mik a tervek?

Bátor Ferenc: Magyarországon elsősorban a mezőgazdasági gépek értékesítése tekintetében vannak növekedési lehetőségek, a hazai piacunkon itt van tér bővülésre. Emellett a jelenlegi portfoliónkkal külföldi növekedési lehetőségeink vannak, az értékesítési tevékenységet külföldre is szeretnénk kiterjeszteni, elsősorban a szomszédos országok irányába fogunk nyitni.

A gépértékesítésen kívül foglalkoznak még alkatrész-értékesítéssel, szervizeléssel is, melyik üzletág a legfőbb profit driver a cégnél?

Bátor Ferenc: A gépértékesítés profitja évről évre kisebb, ami a nagyfokú versenynek tudható be. Az alkatrészeken és a szervizen, azaz az after-sales tevékenységen érünk el magasabb profit marzsot, de itt jóval magasabbak az ügyfelek elvárásai mind a reakcióidő, mind a szakértelem tekintetében.

Vitkovics Péter: Az üzleti modell olyan, hogy nagyon sok alapgépet el kell adni ahhoz, hogy utána évekig stabil háttérszolgáltatásokat lehessen nyújtani az alkatrész értékesítéssel vagy a szervizszolgáltatásokkal. A DM-KER az első tíz évében alapozta meg azt a piacot, és teremtette meg magának azt a piaci részesedést, aminek köszönhetően most egy kellően széles vevőkörrel rendelkezik. A következő évek stratégiája inkább az, hogy a magasabb nyereségtartalmú háttérszolgáltatásokat bővítse és azok értékesítését növelje.

Mekkora piaci részesedéssel rendelkeznek?

Bátor Ferenc: Az építőipari gépek piacán a DM-Ker a három legnagyobb közé tartozik, éves árbevételt tekintve. A mezőgazdasági géppiac sokkal nagyobb ennél, ott nagyságrendileg 1 százalékos piaci részesedése van a vállalatnak, amivel nagyjából a 24-25. helyre pozícionáljuk magunkat, több mint 100 piaci szereplőből.

Akkor ezek szerint számíthatunk arra, hogy bővülnek a szolgáltatások. Milyen új szolgáltatások vannak tervben?

Bátor Ferenc: A core tevékenység alapvetően a gépértékesítés, az alkatrész értékesítés, a szervizszolgáltatás és eszközbérbeadás. De az ügyfeleinket szeretnénk a lehető legszélesebb mértékben kiszolgálni, ebbe az irányba szeretnénk új szolgáltatásokkal elmozdulni.

Milyenek az iparági kilátások? Az építőiparban már többen lassulásról beszélnek.

Bátor Ferenc: A lakóépületeknél valóban tapasztalható lassulás, illetve az áfaváltozások miatt valószínűleg az engedélykérelmek csökkenni fognak. Viszont az ipari beruházásoknak köszönhetően másféle lehetőségek adódnak, például mélyépítésre, autópálya építésre, vagy vasútvonal építésre. Ezen kívül úgy érzékeljük, hogy egyre nehezebb olyan élő munkaerőt találni a piacon, aki „megfogja a lapátot”, aki kiássa a gödröt. Az ügyfeleink ezért inkább gépesítenek, kiváltva néhány kézi munkást és ugyanazt a feladatot egy kompakt géppel valósítják meg. Nincs szükség 3-4 munkásra, hanem csak egy gépkezelőre, meg egy gépre, ami ezt elvégzi.

Vitkovics Péter: Magyarországon mind az építőipar, mind a mezőgazdaság gépesítettsége messze elmarad még a nyugat-európai színvonaltól. Másrészt ezen iparágak termelési hatékonyságát is gépesítettséggel lehet növelni. Mind a két trend arra utal, hogy a jövőben a kereslet nem csökkenni, hanem növekedni fog, függetlenül attól, hogy az adott iparág konjunktúrában vagy recesszióban van. A kivitelező cégeknek munkás helyett gépesíteniük kell, és ezzel fogják tudni fenntartani a profitábilis termelési szintet.

A munkaerőhiány egyre több cégnél jelentkezik, mint költségnövelő és a kapacitásokat bekorlátozó tényező. Önöknél érezhető a munkaerőhiány?

Bátor Ferenc: A munkaerőhiány hatását érzékeljük a szomszédos cégeknél, a szakképzett munkaerőt megtalálni nem egyszerű feladat. De a munkavállalóink hosszú távú munkahelyként tekintenek a DM-KER-re, megbíznak a cégben, amit a tőzsdére lépésünk is segíthet. Úgy érezzük, hogy ez egy óriási pluszt ad a vállalat életében, a munkavállalók számára stabilitást és kiszámíthatóságot üzen és ez egyre fontosabb szempont. Érzékeljük a munkaerőhiányt, de talán kevésbé, mint a gazdaság többi szereplője.

Vitkovics Péter: A tőzsde az employer brandingnek is része. Szakképzett munkaerőt azért mindig el lehet érni a piacon most is. A kkv-szektorban ha valaki ki tud emelkedni, például azzal, hogy tőzsdei vállalattá válik, akkor sokkal jobb esélye van arra, hogy a jó munkaerőt kihalássza.

A DM-KER a BÉT Xtend piacra vezeti be részvényeit. Mi a BÉT tapasztalata az eddigi bevezetések kapcsán?

Paulovits Márton: Az Xtend piac pont az ilyen sztorik miatt jött létre, mind a DM-KER. Már volt három jó sztorink, abból ketten már be is vontak hasonló módon tőkét, a harmadik pedig egy technikai tranzakció volt. Épülgetünk, megyünk előre.

Fontos tudatosítani, hogy a BÉT Xtend nem csak cél, hanem eszköz is. A tőzsdére lépés és a tőkebevonás egy mérföldkő, az élet nem áll meg ezután, tovább lehet haladni.

A DM-KER jó minta más vállalatoknak is, hogy a részvénytőkétől, a tőkebevonástól nem kell félni. Ha most van piaci momentum, amit meg lehet ugrani, akkor meg kell ugrani.

A DM-KER már elért az Xtend piacra, de kik jöhetnek még? Mekkora az érdeklődés?

Paulovits Márton: Érdeklődés van, de nem kezdenek el az egyik pillanatról a másikra maguktól a tőzsdére jönni tömegével a cégek. Most egy viszonylag jól kialakított, lépcsőzetes rendszerünk van arra, hogy terelgessük, formáljuk a cégek elképzelését. Kevés olyan vállalat van, amelyik beesik az ajtón és elmondja, hogy „tudom, hogy mit akarok csinálni, tudom, hogyan kell bevonni pénzt, milyen dokumentumokat kell összerakni és akkor gyerünk, holnapra kész is vagyunk”. Az edukációnak, a beszélgetésnek nagy szerepe van, a piac csak így tud működni. Van egy ELITE Programunk, jelenleg 36 magyar céggel, és van egy új kezdeményezésünk, a BÉT Xmatch, ahol a keresleti oldallal próbáljuk összehozni a cégeket. Sajnos magától nem működik a piac, a mi szerepünk, hogy megolajozzuk ezeket a dolgokat. Valamikor ehhez támogatást kell összehozni, valamikor szakmai támogatást kell nyújtani, van, amikor csak embereket le kell ültetni egymással szemben. És akkor jönnek az olyan sztorik, mint a DM-KER.

A DM-KER is részt vett már az ELITE Programban, mit adott a program a cégnek? Mi volt a leghasznosabb?

Bátor Ferenc: Ha csak egy dolgot kellene kiemelni, akkor azt emelném ki, hogy bár a kkv kategóriába esik a cégünk, az ELITE Programmal sikerült olyan folyamatokról tanulni, amiket nagyvállalatok alkalmaznak, hiszen Londonban, Milánóban is járunk tanfolyamra, több neves professzort meghívtak előadónak, akikkel személyesen is lehetett konzultálni. Nem csak tanfolyam volt, hanem interaktív oktatás, bevontak minket is a tanulás folyamatába. Kkv-ként olyan lehetőségeket, olyan eszközöket láttunk, amelyeket nagyvállalati szinten alkalmaznak és ha ezeket a bevált eszközöket tudjuk a saját szintünkön alkalmazni, akkor így tudunk a kis-és középvállalatból nagyvállalattá nőni.

Paulovits Márton: Ha megnézzük a statisztikákat, akkor egy magyar kkv-nál egy magyar nagyvállalat hatékonyabban működik és egy magyar nagyvállalatnál egy nemzetközi nagyvállalat még hatékonyabb. Ez a Program szerintük pontosan ebben a hatékonyságban tud segíteni. Mert hát lehet, hogy a stratégia és a tudatosság megvan a vállalatvezetők fejében, de ahogy növekszik a cég, nem biztos, hogy azt szemléletváltás is követi. Óriási változás, ha egy cég 10 év alatt négyszerezi, ötszörözi a bevételét, duplázza a létszámát, de nem biztos, hogy ugyanaz a tulajdonos, ugyanazokkal a módszerekkel tudja menedzselni a változásokat is, amelyekkel annak idején elkezdte a cégének a felépítését. A változásokat hatékonyan le kellene kezelni, és ehhez sok esetben segítségre, iránymutatásra, „best practice”-re van szükség. MI ebben tudunk támogatást adni.

Szép számmal vannak jelen magyar cégek az ELITE Programban, kifejezetten nagy a magyar cégek súlya. Ez minek köszönhető?

Paulovits Márton: Nincs több „nehéz sorsú” vállalat Magyarországon, mint például Szlovákiában, vagy Lengyelországban. Egyszerűen az a magyarázat, hogy jó cégek csatlakoznak hozzá és ez a 36 magyar cég, ami most benne van, mind olyan, aki organikus módon fejlődött, van egy olyan terméke, szolgáltatása, ami nemzetközileg versenyképes. Ez pedig másokat, a versenytársakat is arra ösztönzi, hogy csatlakozzanak.

Vitkovics Péter: Ez a 36 cég, ami benne van, még mindig messze a töredéke annak, aki potenciálisan mehetne. Ezres nagyságrendben van itthon vállalat, akinek érdemes lenne ezt az utat választani a fejlődésben és több százas nagyságrendben vannak a magyar piacon olyan kkv-k, amelyeknek érdemes lenne akár a tőzsdén is megjelenni. Még a gondolkodásban kell változást elérni. A tőzsdének azon kell dolgozni (ahogy azt már teszi évek óta), hogy formálják a magyar vállalkozók, cégtulajdonosok, alapítók gondolkodását, hogy nyitottabbá tegyék őket a tőkepiac felé és arra ösztönözni őket, hogy bátran mérettessék meg a cégüket akár a tőzsdén is.

Paulovits Márton: Vannak azonnal számszerűsíthető dolgok a tőzsdére lépésnél, mint például hogy tőkét lehet bevonni, amiből azonnal tudok beruházni. De emellett számos olyan dolog van, amit nehéz számszerűsíteni, viszont sok addicionális előnye lehet. Erősebbek lesznek a versenytársaknál, erősebbek akár az akvizíciós tárgyalásoknál, olcsóbban tudnak venni, alacsonyabb EBITDA-szorzón, jobban tudnak szinergiát felépíteni, mert már egy kész szervezetbe tudják potenciálisan integrálni a céget. A matekot így kell nézni, hogy megérte-e tőzsdére lépni. Nem csak a részvényárfolyamot, ami valójában egy pillanatnyi szemléletet tükröz azok kezében, akiknél a papír van.

Mi az, ami mégis távol tartja a hazai vállalatokat a tőzsdétől? És mivel lehetne ezen változtatni?

Bátor Ferenc: A problémát a szemléletmód jelenti és az, hogy a gondolkodás lassan változik. A DM-KER példáján keresztül nézve eddig voltunk mi ketten, a tulajdonosok és most sok új tulajdonostársunk lesz, akinek ugyanúgy képviselni kell az érdekeit, mint ahogy eddig a sajátunkat képviselni kellett. És emellett ki kell alakítani a lakosságban is azt a szemléletmódot, hogy nem kell félni a tőzsdétől, nem kell félni a részvényektől. Nem csak nyugdíjmegtakarításokkal lehet hosszú távon jövedelmet szerezni, hanem részvényekkel is.

Vitkovics Péter: Ugyanaz a gondolkodás jellemzi ezt is, mint a generációváltást. Miért megy nehezen a magyar vállalatoknál a generációváltás? Mert van egy olyan generáció még mindig az alapítók körében (az 55-60+-os korosztály), aki annak idején nem vállalkozást alapított, hanem tartós munkahelyet saját magának. Ezek az emberek soha nem is fogják ezt a munkahelyet elengedni. Nem engednek be sem pénzügyi, sem másmilyen befektetőt. Az X-generáció az első, amelynek tagjai már sokkal nyitottabbak a vállalkozásokat tekintve, sokkal inkább képesek arra, hogy idegeneket is beengedjenek, hogy osztozzanak a sikerekben a jövőbeni többlethozam érdekében. Bízom benne, hogy az Y-generáció már kifejezetten azzal a céllal indítja a vállalkozásukat, hogy azt záros határidőn belül (5-10-15 éven belül) tőzsdei vállalattá tegyék. Ez egy természetes fejlődés a kultúrában és a gondolkodásban, de egy generációváltásnak itt is végbe kell mennie. Az X, Y-generációt kellene inkább megszólítani és a tőzsdére behozni.

Paulovits Márton:

Az üzenet egyszerű: a tőzsdei megjelenéssel meg lehet tartani a kontrollt, miközben plusz tőkéstársakat lehet bevonni. Plusz pénzt kapsz és nem szólnak bele a dolgaidba, megy tovább a vállalat, új növekedési lehetőségek vannak, a kontroll pedig a szakmai menedzsment kezében van, nem adod el a céged – ez jó dolog, ez lehetőségeket nyit.

Ide el lehet jutni máshogy is, lehet saját erőből is, csak lassabban és drágábban. Van pár cég, aki bevállalósabb és előre megy. Remélhetőleg egyre többen lesznek.

Bátor Ferenc: Az a jól működő vállalkozás, amelyik el tudja határozni a fejlődést és végig tudja vinni a tőzsdére vezető utat, a befektetők számára is biztonságot, megbízhatóságot jelent. Ha valamit ők már felépítettek, és ezt szeretnék megosztani másokkal, új üzleti lehetőségek felvillantásával, abba érdemes befektetni. Persze mindig tájékozódni kell és tudatos döntés mellett kell megválasztani a befektetéseket.