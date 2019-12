Nagy reményekkel indult a Daimler és a BMW közös cége, de most visszavonulót fújnak

Az elmúlt hónapokban több olyan hír is érkezett, hogy a két német autógyártó közös autómegosztó cége kivonul több észak-amerikai nagyvárosból is és most bejelentették, hogy februárban teljesen kivonják a szolgáltatásukat Észak-Amerikából és Kanadából.

Nagy reményekkel indította el autómegosztó szolgáltatását a Daimler és a BMW is, akkor még külön-külön indultak ezen a piacon, a Daimler a car2go nevű szolgáltatását 2008-ban indította, a BMW pedig 2011-ben indult DriveNow nevű szolgáltatásával. A cél az volt, hogy a két vállalt autóit flottába állítva nyújtsanak több kontinensen is autómegosztó szolgáltatást. A két német autógyártó 2018 elején egyesítette autómegosztó cégét, attól kezdve a közös szolgáltatást ShareNow-nak hívják. Mostanra a ShareNow a világ egyik legnagyobb autómegosztó cége lett, erős pozíciókkal Európában és Észak-Amerikában, 14 országban, 26 nagyvárosban vannak jelen.

Az már az elmúlt hónapokban is körvonalazódott, hogy a szolgáltató több piacon is működési nehézségekkel küzd, októberben beszüntette a tevékenységét Denverben, Austinban, Texasban, Portlandben, Oregonban, Calgaryben, Brit Columbiában és bejelentették, hogy Chicagoban is befejezik a működést. Most azt jelentette be a két német nagyvállalat, hogy egész Észak-Amerika területéről tervezik a kivonulásukat és leállítják a működésüket Montrealban, New York-ban, Seattleben Washington D.C-ben és Vancouverben. Bejelentés szerint február 29-én fejezik be a működésüket az USA-ban és Kanadában.

A két cég a döntést a globális mobilitási piac változékonyságával és az észak-amerikai piacon való működés költségeivel magyarázzák, de az is látszik, hogy a mobilitási piacon nagyon sok az erős versenyző, például az Uber és a Lyft, de az elektromos rollerek is potenciális felhasználókat vesznek el az autómegosztó szolgáltatóktól. A két vállalt a továbbiakban Európára fókuszál, de azon belül Firenzében, Londonban és Brüsszelben szintén leállítja a működését.

A DriveNow szolgáltatás április végétől már Budapesten is elérhető, a cég flottájában jelenleg 240 autó van, amelyből 40 darab a teljesen elektromos i3-as, a flotta többi részét MINI-k és BMW-k alkotják.

A Daimler árfolyam ma 1 százalékkal került lejjebb, míg éves szint az árfolyam 8,5 százalékot erősödött.

A BMW árfolyama stagnál, 0,04 százalékot erősödött ma, és éves szinten 6,4 százalékkal került feljebb.

