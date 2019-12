Rekordot érhetett el 2019-ben a Volkswagen

Már az előzetes adatok alapján is rekord működési eredménnyel zárhatja az idei évet a Volkswagen konszern alapmárkája, a VW költségcsökkenési programjának és a SUV modellek értékesítési sikerének köszönhetően - jelentette be a konszern csütörtökön.

"Zsugorodó világpiaci forgalom közepette a VW világszerte növelni tudta piaci részesedését, és jelentősen javította működési eredményét" - mondta Ralf Brandstätter, a VW márkaigazgatója konkrét összegek és eladási számok megnevezése nélkül. Az előző, 2018-as évben a VW a dízelbotrányból eredően egyszeri tételként jelentkező költségek figyelembe vételével 3,239 milliárd euró működési eredményt ért el.

Brandstätter a 2019-es évről Wolfsburgban tartott beszámolóján bizakodásának adott hangot, hogy a VW márka eladási számokban is felülmúlja majd az előző évit. A VW 2018-ban 6,245 millió járművet értékesített.

Mostanra már minden harmadik világszerte eladott autónk SUV modell

- mutatott rá.

Elmondta: a következő öt évben a világ legnagyobb autógyártó vállalata, a Volkswagen konszern VW márkája 11 milliárd euró tervez az elektromos mobilitási technológia fejlesztésére fordítani. A konszern egészénél a fejlesztési beruházásokra szánt összeg 33 milliárd euróra rúg. A "jövő technológiáiba" pedig összességében a VW márkánál 19 milliárd eurót terveznek invesztálni 2024-ig.

Csak a jövő évben 34 új modellt mutat be a VW, közöttük nyolc elektromos vagy hibrid-elektromos autót, valamint tizenkét SUV modellt. A jövő év őszére tervezik az ID elektromos széria következő modellje, a SUV kivitelű ID Next a bemutatását is. Az ID elektromos széria első modelljének, az ID.3 kompakt autó gyártása nemrégiben kezdődött meg.

Arno Antlitz pénzügyi igazgató elmondása szerint jól halad a "Zukunftspakt" költségcsökkentési program végrehajtása is. A folyó kiadások tervezett hárommilliárdos csökkentéséből az idei év végére már 2,6 milliárd eurót sikerül majd elérni. A cég digitális átalakítása több ezer munkahely felszámolásával, de egyúttal új munkahelyek létesítésével is jár, például a saját szoftverek fejlesztése területén. "A jövő technológiáihoz szükséges mintegy kilencezer új alkalmazottnak még csak mindössze a felét toboroztuk - mondta, hozzátéve: a tervezett létszám másik felét a következő hónapokban-években tervezik felvenni.

A pénzügyi igazgató közölte, hogy legalább öt százalékkal tartják szükségesnek növelni a vállalat termelékenységét. "A jövőben még a korábbinál is nagyobb arányban kell majd a magas gyártási költségeket a termelékenység területén elért eredményekkel ellentételezni" - fogalmazott. A bevételarányos jövedelmezőségről szólva a pénzügyi igazgató elmondta, hogy ez előzetes adatok alapján az a 4-5 százalékos kitűzött tartományban lesz. Hozzátette azonban, hogy 2022-ig az arányt legalább hat százalékra kell majd emelni, mivel a VW márkánál a konkurensekhez képest már hosszabb ideje alacsonynak mondható.

Címlapkép forrása: Drew Angerer/Getty Images