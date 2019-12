A múlt héten jelentették be, hogy a 4iG mégsem vásárolja meg a T-Systemset. A hír megjelenése után nagyot esett a 4iG árfolyama, december 11-én már 20 százalék mínuszban is állt, azonban nap közben a mélyponthoz képest már emelkedett is az árfolyam, és végül 14,5 százalék mínuszban zárt. Az azt követő 2 napban gyakorlatilag tökéletes gap-betöltés történt, vagyis a T-Systems-felvásárlás meghiúsulását követő esés által hagyott rést töltötte be az árfolyam, ami egészen 688 forintig emelkedett, az elmúlt napokban azonban újra lefelé fordult a 4iG, ma pedig már közel 9 százalék mínuszban is állt az árfolyam, ami a mai eséssel március eleji szintekre esett vissza.

A forgalom átlag feletti, eddig 325 millió forint értékben kereskedtek a 4iG részvényeivel, az 5. legforgalmasabb részvény ma a 4iG a BÉT-en.