Ezek a kínai részvények lehetnek a kereskedelmi megállapodás nyertesei

A Morgan Stanley összegyűjtötte azt a 29 kínai vállalatot, amelynek a részvényei a legnagyobbat profitálhatnak az USA-Kína közti kereskedelmi háború első megállapodásának aláírásból. Elsősorban az IT szektorra és a fogyasztói szektorra lesz érdemes figyelni az elemzőház szerint.

Az elmúlt 18 hónap részvénypiaci hangulatát nagyban meghatározta az USA-Kína közti kereskedelmi háború, amely alatt a két fél számos alkalommal közel állt a megállapodáshoz. Nemrég bejelentettek egy megállapodást és ma reggel Kína közölte azt is, hogy 850 termék importvámját csökkenti január elsejétől.

A Morgan Stanley 29 olyan kínai cég részvényét gyűjtötte össze, amelyek a leginkább profitálhatnak az USA-Kína kereskedelmi háború megállapodásának aláírásából, hiszen mind a 29 vállalat árbevétele nagymértékű, több, mint 25 százalékos amerikai kitettséggel rendelkezik. Az összegyűjtött részvények több mint fele az IT szektorhoz tartozik, - amely szektort a leginkább érintette a kereskedelmi háború, hiszen több kínai IT cég is vámlistára és tiltólistára került - illetve 8 darab részvény került ki a fogyasztói szektorból. A Morgan Stanley szerint a kereskedelmi feszültségek enyhüléséből a kínai IT szektor, valamint a közlekedési szektor részvényei profitálhatnak a legnagyobbat, különösképpen a légitársaságoknak tesznek jót a javuló globális kereskedelmi kilátások és a dollárral szemben erősödő kínai jüan árfolyam.

A következő részvényeket választotta a Morgan Stanley:

A laptopgyártással foglalkozó Lenovo, melynek árbevétele 31 százalékos amerikai kitettséggel rendelkezik. A részvény árfolyama ma 0,8 százalékos mínuszban van, éves szinten pedig 1 százalékkal került feljebb.

Foxconn, melynek árbevétele 30 százalékos amerikai kitettséggel rendelkezik. A részvény árfolyama ma 1,5 százalékot esett, éves szinten pedig 54 százalékos pluszban van.

A világ legnagyobb sertés termelője, a WH Group, melynek árbevétele 57 százalékos amerikai kitettséggel rendelkezik. A részvény árfolyama ma 2,25 százalékkal kerül feljebb, éves szinten pedig 36 százalékos pluszban van.

A bőrönd és táskagyártó Samsonite, melynek árbevétele 37 százalékos amerikai kitettséggel rendelkezik. A részvény 2 százalékkal került ma feljebb, éves szinten pedig 12 százalékos mínuszban van.

A többi kínai vállalat, amelynek részvényeire a Morgan Stanley szerint érdemes lesz még figyelni a jövőben:

Nexteer Automotive Group, Ningbo Joyson Electronic, Zhongji Innolight, Sunwoda Electronic, Regina Miracle International, Crystal International Group, Alpha Group, Goodbaby International, Bestway Global Holding, Jiangsu Yangnong Chemical, Shandong Nanshan Aluminium, WuXi AppTec, WuXi Biologics Cayman, GigaDevice Semiconductor Beijing, SMIC, Jiangsu Changjiang Electronics Tech, Luxshare Precision Industry, GoerTek, Lens Technology, Shenzhen Sunway Communication, FIT Hon Teng, Universal Scientific, Legends Holdings, Cosco Shipping.

(CNBC)

Címlapkép: Budrul Chukrut/SOPA Images/LightRocket via Getty Images