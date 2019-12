Teljesen kiszáll az Uberből az egykori alapító

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Szakít az Uberrel a cég egyik alapítója, aki sokáig a vezérigazgatói posztot is betöltötte a vállalatnál. Kilép az igazgatóságból és maradék Uber-részvényeit is eladta. Az ok, hogy egy másik ötletére szeretne fókuszálni, a közösségi konyhákra.