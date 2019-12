Mészáros Lőrinc még mindig a leggazdagabb magyar, de Csányi Sándor felzárkózott

Mészáros Lőrinc továbbra is Magyarország leggazdagabb embere, míg a dobogó második helyén Csányi Sándor, harmadik helyén pedig Gattyán György áll – derül ki a Forbes frissen kiadott, 50 leggazdagabb magyart tömörítő listájából.

Bár az élbolyban jelentős változás nem történt, Csányi elkezdett felzárkózni Mészároshoz, hiszen míg az OTP-vezér 50 milliárd forinttal, a felcsúti vállalkozó „csak” 26 milliárd forinttal gazdagodott idén. Mindkét üzletember ezzel egyébként dollármilliárdos is.

Az egyik legjelentősebb vagyonnövekedést Szíjj László, a Duna Aszfalt vezére könyvelhette el, aki 207,4 milliárd forintra duplázta vagyonát, miután Szemerey Tamás üzletrészét átvette az MKB Bankban.

A lista top 10-es helyezettje összesen 2200 milliárd forinttal rendelkezik, ami több, mint a lista 11-50. helyezettjeinek vagyona összesen. Hat éve először arra is sor került, hogy két nő is felkerült a top 50-es listára: Schmidt Mária mellett Vajna Tímea is bekerült az 50 közé 37 milliárd forintos vagyonával.

A Forbes 50-es listája alapján a 10 leggazdagabb magyar: