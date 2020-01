A Google mesterséges intelligenciája megveri az igazi orvosokat

A Google tulajdonában lévő Deep Mind algoritmusát tanította be kutatók egy csoportja, az algoritmus az eddigi kutatási eredmények alapján pontosabban állapította meg röntgenfelvételekről radiológiai specialistáknál, hogy a pácienseknek mellrákja van-e.

Az Imperial College London kutatói által 29 ezer röntgenfelvétel alapján betanított algoritmus jobban teljesített a mellrák szűrésében, mint a gyakorló radiológus specialisták. A napokban publikált tanulmány állítása szerint az algoritmus egy hatfős radiológus csoportnál is pontosabban állapította meg, mellrákja van-e a páciensnek.

Amerikai és brit nők röntgenfelvételeit is elemezték két különálló kutatásban, az amerikai felvételek esetében a mesterséges intelligencia 5,7 százalékkal csökkentette a hibásan mellrák-pozitívnak jelzett esetek számát, és 9,4 százalékkal csökkentette a hibásan mellrák-negatívnak jelzett esetekét.

Nagy-Britanniában – az amerikai gyakorlattal ellentétben – két radiológus is megvizsgálja a felvételeket, és ha kétséges a diagnózis, egy harmadik orvost is bevonnak az esetek elemzésébe. De még azokban az esetekben is pontosabb volt az AI, amikor legalább két orvos mondott véleményt a felvételről.

(CNBC)