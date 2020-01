Itt van néhány izgalmas befektetés 2020-ra

A SocGen idén is közzétette, hogy a devizák, a részvények és az állampapírok közül melyek azok, amelyek izgalmas befektetések lehetnek 2020-ra. Az alábbiakban megnéztük, hogy a részvénypiacon mik a legizgalmasabb befektetések az elemzőház szerint.

Régi tech vagy új tech?

Az elmúlt években fontos téma volt a technológiai cégekkel kapcsolatban, hogy mivel azok túlságosan nagyra nőttek, ezért fel kellene darabolni őket. Magas rangú politikusok is osztják ezt a véleményt, így például a jövő évi amerikai elnökválasztásokon esélyes demokrata elnökjelöltek, Elisabeth Warren és Bernie Sanders, akik közül az utóbbi elsősorban az Alphabet, az Apple, és a Facebook feldarabolását szeretné. A SocGen szakértői szerint kicsi a valószínűsége, hogy az Alphabetet vagy a Facebookot feldarabolják, viszont az Amazon feldarabolása egyáltalán nem valószínű, de ha ezzel a témával kapcsolatos hírek jelennek meg az elég lehet, hogy az árfolyamok is reagáljanak a témára. Hogyan lehet megjátszani ezt a konstellációt? Hát úgy, hogy longoljuk az elemzőház szerint Old Tech-nek nevezett vállalcsoportot, amiben a régi motorosok, a Microsoft, az Intel és az Apple található, szemben a New Tech-nek nevezett cégekkel (Amazon, Alphabet és Facebook).

Az alábbi ábrán jól látszik, hogy az elmúlt hónapokban az Old Tech felülteljesített, és a SocGen szerint ez a felülteljesítés 2020-ban is folytatódhat.

Forrás: SocGen

Érdemes lesz figyelni a fogyasztói szektorokra is.

Az elmúlt két évben az amerikai vállalatok masszív sajátrészvény-visszavásárlási programokat hajtottak végre, az elmúlt egy évben az S&P 500 vállalatai több, mint 800 milliárd dollár értékben vásároltak vissza részvényeket, aminek az egyik forrása az adósságállomány növelése volt. A SocGen szerint 2020 folyamán eljön az az idő, amikor a befektetők egyre inkább a vállalatok eladósodottságát figyelik majd, ebből a szempontból a consumer discretionary (fogyasztói diszkrecionális) szektorba tartozó, a gazdasági ciklusokra érzékenyebben reagáló vállalatok részvényei alulteljesíthetnek, szemben a consumer staples (napi fogyasztási cikkek) szegmensbe tartozó vállalatokéival.

Az alábbi ábrán jól látszik, a discertionary szektor tőkeáttétele jóval magasabb, mint a staples szektoré, előbbinél, az összes eszköz/tőke hányados 5,9, utóbbinál viszont csupán 3,2.

Forrás: SocGen

A közmű cégek lehetnek a befutók a távközlési vállalatokkal szemben Európában.

A szabályozott piacon működő, defenzívnek is mondott szektorok közül a SocGen az európai közmű cégeket preferálja az európai távközlési cégekkel szemben, mert miközben az előretekintő P/E-alapú árazásuk hasonló (14,8 vs. 14,3), a közmű cégek profitja jobban előrejelezhető, másrészt egy gazdasági lassulás esetén vannak kockázatok a távközlési cégek osztalékfizetésével kapcsolatban, miközben a közmű cégek profitja valamelyest ellenállóbb.

Az alábbi ábrán is jól látszik, hogy a közmű cégek és a távközlési cégek árazása nagyon hasonló, a 12 havi előretekintő P/E rátát tekintve,

Forrás: SocGen

a következő ábrán viszont az látszik, hogy miközben a két szektor árazása hasonló, a közmű cégek profitja valamelyest jobban előre látható/jobban előre jelezhető.

Forrás: SocGen

Kínában a bankpapírok lehetnek érdekesek.

A SocGen szerint vonzó a kínai bank szektor, mert miközben a kínai bankok átlagos saját tőkearányos megtérülése (ROE) 12 százalék, addig a kínai bankpapírok a legalacsonyabban árazottak között vannak a globális bankszektoron belül. A kilátások javulnak, a hitelbővülés 8-10 százalék között alakulhat a következő években, és korlátozott a marzs erózió.

Az alábbi ábrán az látszik, hogy a kínai bankok saját tőkearányos megtérülése az elmúlt két évben jelentősen javult, a SocGen pedig arra számít, hogy a további két évben jelentősen javul a ROE.

Forrás: SocGen

A lenti ábrán pedig az látszik, hogy miközben a kínai bankok nem teljesítő eszközállománya folyamatosan emelkedett, a kínai bankszektor árazása is nyomottá vált, a P/BV hányados bőven az 1-es érték alatt áll.

Forrás: SocGen

Dél-Korea kereskedelmi háborús lábadozásában is rejlik lehetőség.

Az Egyesült Államok és Kína között elhúzódó kereskedelmi háború alaposan megviselte a dél-koreai vállalatokat, az elmúlt negyedévekben masszív 2 számjegyű százalékos visszaesés volt a vállalati profitokban, a SocGen szerint a dél-koreai vállaltok profitálhatnak abból, ha a kereskedelmi háború nem eszkalálódik tovább, ezért a koreai részvénypiacot a vételre ajánlják.

Az alábbi ábrán az látszik, hogy fordulat jöhet a Kospi 200 részvényindex vállalatainak egy részvényre jutó profitjában.

Forrás: SocGen

A tajvani tech cégeknek a megnövekedett félvezető kereslet tehet jót.

A SocGen optimista a tajvani technológiai cégekkel kapcsolatban, mert több biztató folyamatot is látnak, egyrészt nő a félvezetők értékesítése, az export volumenek emelkednek, első sorban az 5G-képes okostelefonok által támasztott kereslet miatt, de a készletállományok is csökkennek.

Az alábbi ábrán az látszik, hogy mivel az elmúlt hónapokban emelkedett a globális félvezető értékesítés, a tajvani részvényindex is nagyot ugrott.

Forrás: SocGen

Címlapkép: Getty Images