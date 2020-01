Új csúcson zárt a magyar tőzsde

Bár a csütörtöki kereskedés végére kissé alábbhagyott a korábbi lendület, a magyar tőzsde végül mérsékelt erősödést követően is új csúcson zárt, a BUX 0,3 százalékos erősödés után 46 230 ponton zárt, míg a blue chipek felemásan teljesítettek. A Magyar Telekom 446 forinton stagnált, míg az OTP 0,3 százalékos esést követően 15 390 forinton fejezte be a csütörtöki kereskedést. A Mol 0,7 százalékos emelkedés után 2 960 forinton fejezte be az újév első kereskedési napját, míg a Richter 1,3 százalékos erősödést követően 6 500 forinton búcsúzott a csütörtöki kereskedéstől.