Itt a tíz legnagyobb durranás a tőzsdén

Felpörögtek 2019-ben a részvénykibocsátások. Tőzsdére mentek olyan régóta várt vállalatok, mint az Uber, vagy a Saudi Aramco, utóbbi át is vette a vezető helyet a világ legnagyobb tőzsdei vállalatainak listáján (piaci kapitalizáció szerint). 250 elsődleges részvénykibocsátás történt az Egyesült Államokban az elmúlt évben, köztük olyan cégek részvényeivel indult meg a kereskedés, mint a Pinterest, a Levi Strauss, vagy a Beyond Meat. A CNBC összegyűjtötte a 2019-es év 10 legnagyobb tőzsdei kibocsátását a bevont összeg alapján rangsorolva.

10. TeamViewer

A top 10-es listára egyetlen európai IPO fért fel, a német szoftvercég, a TeamViewer frankfurti részvénykibocsátása. Több mint 2 milliárd eurós részvénykibocsátást vitt véghez a cég, a társaság piaci kapitalizációja 5,8 milliárd euró volt akkor. Azóta 29 százalékot szárnyalt az árfolyam, amit az is segített, hogy profitja megduplázódásáról számolt be.

9. XP Inc

A Nasdaqra vezette be decemberben részvényeit a brazil pénzügyi szolgáltató. A kereslet hatalmas volt a papírok iránt, 14-szer annyi részvényre érkezett ajánlat, mint amennyit a cég kibocsátott. 15 milliárd dolláros piaci kapitalizációval ment tőzsdére a vállalat és az első napon 25 százalékot szárnyaltak a papírok. Most 12 százalékkal van a kibocsátási ár felett az XP Inc. árfolyama.

8. Lyft

Beelőzte a Lyft nagy versenytársát, az Ubert a tőzsdére lépéssel, amikor márciusban sikeresen levezényelte az elsődleges részvénykibocsátását. A befektetők még lelkesen fogadták az első tőzsdei közösségi taxis cég részvényeit, a kibocsátási ár a megcélzott sáv tetejét érte el, 20 milliárd dollárra értékelve a vállalatot és az első kereskedési napon 23 százalékot ugrott az árfolyam. De a szárnyalás nem tartott sokáig, a második napon már a kibocsátási ár alá esett a részvény és jelenleg 36 százalékkal vannak a kibocsátási ár alatt a papírok.

7. Avantor

Az Avantor amerikai részvénykibocsátása a hetedik legnagyobb volt a globális IPO-k sorában. A vegyipari cég több mint 3 milliárd dollárra tett szert a részvénykibocsátásól és a 30 százalékos árfolyamemelkedésnek köszönhetően, amit az IPO óta produkált, 10 milliárd dollárra nőtt a piaci kapitalizációja.

6. Shenzen Transsion Holdings

A sanghaji tőzsdére vezette be részvényeit 2019-ben a mobilgyártó, amely Afrikán kívül gyakorlatilag ismeretlen (ahol viszont 50 százalékos piaci részesedése van). Magas árazási szinten keltek el a részvények, a kibocsátási árral számolt visszatekintő P/E ráta 42,8-szoros volt, ami több mint a kétszerese volt akkor az Apple árazási szintjének. Azóta közel 25 százalékot esett a részvények árfolyama.

5. Postal Savings Bank of China

2016-ban a hongkongi tőzsdén debütált a PSBC, 2019-ben pedig a sanghaji tőzsdére vezette be részvényeit. Nem volt zökkenőmentes a kibocsátás, először el kellett halasztani, végül pedig „csak” 4 milliárd dollár jött össze a részvényértékesítésből. Most 2 százalékkal jár a kibocsátási ár felett a részvények árfolyama a sanghaji tőzsdén.

4. Budweiser, Hongkong

Szeptember végén zajlott le az Anheuser-Busch InBev ázsiai üzletágának tőzsdére lépése, eredetileg közel 10 milliárd dollárt célzott meg a vállalat, de 5 milliárd dolláros piaci kapitalizáció lett a vége. Az első kereskedési napon 4 százalékot emelkedett a papír, jelenleg 2,5 százalékos mínuszban van az árfolyam a kibocsátási árhoz képest.

3. Uber

Felemásan sikerül az Uber tőzsdére lépése. Bár a remélt 120 milliárd dollártól elmaradt a piaci kapitalizáció a májusi IPO során, de még így is több mint 75 milliárd dolláros érték mellett keltek el a részvények. Az árfolyam az első napon 8 százalékos eséssel debütált a New York-i tőzsdén, mostanra pedig már az értékük harmadát elvesztették a részvények és alig több mint 50 milliárd dollár a cég piaci kapitalizációja. A napokban az Uber egyik alapítója, Travis Kalanick bejelentette, hogy teljesen kiszáll a cégből, lemond az igazgatósági tagságáról és eladja a maradék 3 milliárd dollárnyi részvényét is.

2. Alibaba, Hongkong

A közel 13 milliárd dolláros novemberi részvénykibocsátásával az Alibaba hongkongi IPO-ja az év második legnagyobb IPO-ja volt. Akkora volt az érdeklődés a részvények iránt, hogy a tervezettnél korábban lezárták a részvénykibocsátást. A hongkongi tőzsdén közel 10 százalékos emelkedéssel debütált a papír és most 13,5 százalékkal van a kibocsátási árfolyam felett a részvény.

1. Saudi Aramco

December 5-én zárult le a szaúdi olajipari óriás, a Saudi Arabian Oil Co. régóta várt, hatalmas részvénykibocsátása, amely egyből a világ legnagyobb tőzsdei cége lett piaci kapitalizáció alapján. A megcélzott sáv tetején keltek el a részvények a kibocsátáskor, így 1700 milliárd dollár lett a piaci kapitalizáció. A kereskedés első napjaiban emelkedett az árfolyam a szaúdi tőzsdén, elérte a 2000 milliárd dollárt is egy időre a kapitalizáció. Most 1870 milliárd dollár körül mozog, ami jóval meghaladja az Apple és a Microsoft kapitalizációját, amelyek követik a sorban a világ legnagyobb tőzsdei vállalatainak listáján.

(CNBC)