Kivégzi a készpénzt a kormány az iskolákban

Az ország összes iskolája készpénzmentes lehet - mondta a Pénzügyminisztérium (PM) pénzügypolitikáért felelős helyettes államtitkára.

Balogh László a pénzügyi felkészültséget éppoly fontosnak nevezte, mint a digitális készségek fejlesztését, mivel segít elkerülni számos csapdahelyzetet, felismerni az előnyös helyzeteket, megalapozni a felnőtt életet és az egész életen át tartó gyarapodást.

A szemléletformáláshoz - tette hozzá - az online fizetési lehetőségek is hozzájárulhatnak, a Készpénzmentes iskola program ezért kilépett a kísérleti szakaszból, és mostanra már csaknem 70 intézményre terjed ki.

A tanulók körében a visszajelzések alapján már néhány hónap alatt jelentősen nőtt a készpénzmentesség elfogadottsága azokban az iskolákban, amelyekben megnyílt a lehetőség a bankkártyás fizetésre - közölte a helyettes államtitkár.

Balogh László megjegyezte, hogy az iskolai pénzmozgások készpénzmentesítése az adminisztrációs terheket is csökkenti, ezért abban bízik, hogy nem csak a fenntartókkal és az intézményvezetőkkel, hanem az intézményekben működő vállalkozókkal is mindenütt meg lehet egyezni a POS-terminálok (bankkártyás fizetést biztosító berendezések) telepítéséről.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) szakképzésért felelős helyettes államtitkára kiemelte, hogy a pénzügyi ismeretek a szakképzés minden területén beépültek a tananyagba. Pölöskei Gáborné arra is számít, hogy a szeptembertől induló ösztöndíjrendszer is erősíti a tanulókban a felelős gazdálkodói szemléletet. Utóbbi - mint fogalmazott - az intézményekkel szemben is elvárás, így arra számít, hogy a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum (BGSZC) online terembérlési rendszerét a többi központhoz, sőt más fenntartóhoz tartozó intézmények is átvehetik.

A Foglalj.be oldal hozzájárul az iskolai infrastruktúra hatékony működtetéséhez a tantermek és tornatermek tanítási időn kívüli értékesítésével, az alkalmazókat pedig fejlesztésre fordítható többletbevételhez juttatja - tette hozzá. Pölöskei Gáborné a Foglalj.be jelentőségét azzal magyarázta, hogy a képzési intézmények szabad termeit csak online értékesítési rendszer teheti széles körben elérhetővé, biztosítva az egyszerű, gyors és átlátható terembérlést.

A 2018 őszén indított program kártyaolvasók telepítésével, és online felületek kialakításával biztosítja a készpénzmentes iskolai befizetéseket.

A címlapkép forrása: Getty Images