Háromszoros fokozatra kapcsoltak az iráni hackerek - retteghet az egész világ?

A dróntámadás utáni 48 órában megháromszorozódott az iráni IP-címekhez köthető támadások száma világszerte a Cloudflare adatai szerint; a legaktívabb napon félmillió ilyen kísérletet követtek el az országhoz köthető hackerek. Matthew Prince, a Cloudflare vezérigazgatója statisztikailag számottevőnek nevezte a támadások számát és azt mondta, hogy „bátran köthető” a jelenség az iráni tábornok halálához.

A szakember ismertette azt is, hogy más országokhoz köthető hackertámadások száma is nőtt az elmúlt napokban, ami egyrészt azt is jelentheti, hogy az iráni hackerek megpróbálják elrejteni a helyadataikat és azt is, hogy más országok megpróbálják előnyükre fordítani a kialakult kaotikus helyzetet a kibertérben.

A texasi állami informatikai hivatal szerint az állam számítógépeit percenként 10 ezer alkalommal szkennelték Iránhoz köthető címekről.

Irán elsősorban zsarolóvírusokkal és túlterheléses támadásokkal támad, nem csak amerikai célpontok vannak veszélyben, erről itt írtunk: