Súlyos döntést hozott a Lime: kivonul több piacról

Több piacról kivonul az elektromos rollereket üzemeltető Lime és jelentős elbocsátásokba kezd a cég, hogy csökkentse veszteségeit – írja a The Wall Street Journal.

A Lime-rollereket működtető Neutron Holdings alapítója és vezérigazgatója, Brad Bao a cég honlapján, egy blogposztban jelentette be a döntést, hogy világszerte 12 piacról vonul ki a cég. A világ több mint 120 városban van most jelen, köztük Budapesten, a terv szerint az alábbi városokban szünteti be működését:

Az Egyesült Államokban Atlanta, Phoenix, San Diego és San Antonio

Európában az ausztriai Linz

A nagyobb latin-amerikai városok közül pedig Bogota, Buenos Aires, Montevideo, Lima, Puerto Vallarta, Rio de Janeiro és Sao Paulo érintett.

A kivonulás nem csak azt jelenti, hogy a szolgáltatást beszünteti a cég, de elbocsátásokkal is jár, világszerte 100 munkavállalójától válik meg a társaság, ami teljes dolgozói létszámának 14 százalékát jelenti.

A Lime jelenléte világszerte, forrás: Lime

A lépéssel a cél a veszteséges csökkentése a vállalatnál. Az elektromos rollerek bérlését kínáló szolgáltatók piacán öldöklő a verseny és az üzleti modell nem rejt magában túl erős profitablitási lehetőséget. A Lime és a Bird Rides az elsők között voltak abban, hogy az elektromos rollerek a városi közlekedés részévé tegyék, de azóta számos versenytársuk lett, többek között a Lyft és az Uber is elindította a saját rollerszolgáltatását. Nem csak a Lime szenved, a versenytársak közül a Lyft és a Bird Rides is kivonult néhány piacról a közelmúltban és jelentettek be elbocsátásokat is.

A Lime eddig 765 millió dollárnyi tőkét gyűjtött össze befektetőktől, 7 körben a Crunchbase adatai szerint, amiből a nemzetközi terjeszkedését finanszírozta. De egyre kritikusabbak a befektetők a profitabilitással kapcsolatban és komoly nehézségekkel is küzd a cég, előszeretettel rongálják a rollereket a felhasználók és a közlekedési szabályozó hatóságok sem nézik jó szemmel a használatukat.

(The Wall Street Journal)

Címlapkép: Edith Geuppert/picture alliance via Getty Images