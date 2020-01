Súlyos hibákat fedeztek fel a tinik kedvenc videós appjában

Az elsősorban tinik körében népszerű TikTok nevű videómegosztó appban több sérülékenységet azonosítottak kiberbiztonsági szakemberek, melyek arra adtak lehetőséget a hackereknek, hogy adatokat lopjanak el, ssms-t küldjenek, és manipulálhassák a megosztott tartalmakat.

Több sérülékenységet is felfedezett a Check Point nevű kiberbiztonsági cég a kínai TikTok nevű appban, a hibákat jelentették a cégnek, amely már frissítette, javította az alkalmazást. A sérülékenységek arra adtak lehetőséget a hackereknek, hogy átvegyék az irányítást a TikTok fiókok felett, manipulálják az ott megjelenő tartalmat, sms-t küldjenek, feltöltsenek és töröljenek videókat, és személyes adatokat is megtekintsenek, mint például a fiókhoz tartó e-mail cím. Az sms-küldést arra is használhatták volna, hogy a felhasználó nevében vírusos vagy megtévesztő oldalra vezető linkeket küldenek ki.

Az amerikai politikusok már korábban felvetették, hogy nemzetbiztonsági kockázatot jelenthet a tinik milliói körében népszerű videós alkalmazás, aggodalmukat fűtheti a most tett felfedezés.

A TikTokot, ami a kínai Bytedance tulajdonában van, csak a tavalyi negyedévben 177 millióan töltötték le, a világ második legnépszerűbb mobilos alkalmazása a Whatsapp mögött. Az alkalmazás csak az iOS App storeon keresztül 40 millió dollárnyi bevételre tett szert az előző negyedévben, az Egyesült Államokban 100 millióan használják.

A Tiktokra egyébként rövid videókat tölthetünk fel, jellemzően tinik használják arra, hogy különféle dalokat tátogjanak végig, közben pedig táncolnak és / vagy cosplayelnek.

