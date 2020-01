Itt vannak a legmenőbb tech kütyük, amiket a héten mutattak be

A héten tartották a világ legnagyobb technológiai show-ját, a Las Vegas-i CES-t, ahol idén is sok izgalmas kütyüt mutattak be, ezekből válogattuk ki a néhány legmenőbbet.

Samsung Ballie

Aki ismeri a Star Warsból BB-8-et, annak ismerős lesz a Samsung új robotja, Ballie is, ami a japán cég egyfajta válasza olyan személyi asszisztensekre, mint az Apple Sirije, a Google asszisztense vagy az Amazon Alexája, csak azoktól abban különbözik, hogy még járni is tud a kis robot. Ballie nagyjából labda alakú, kamerákkal és szenzorokkal felszerelt okosotthon-kütyü és robot társaság, amelyik fotókat készít, tudósít az otthoni helyzetről, amíg nem tartózkodunk a lakásunkban, de még fitness edzőként is funkcionál. Hát nem cuki?

Sony Vision-S

A CES egyik legnagyobb meglepetése volt, amikor a Sony lerántotta a leplet az elektromos autójáról, ami sajnos ebben a formában valószínűleg soha nem kerül majd gyártásba, pedig a forma dögös, még ha sok részletében úgy is tűnik, mint ha a Teslától és a Porschétől is merítettek volna ihletet. Az autó inkább arra szolgál, hogy bemutassa, milyen szenzorokat, kamerákat, hangszórókat és kijelzőket gyárt már most is a Sony, amelyek mind ott lehetnek majd a jövő autóiban.

Uberdai

Az Uber és Hyundai azt tervezi, hogy 2023-ra az emberek a város felett fognak munkába járni, és bemutatták a közös projektjüket, ami egy teljesen elektromos repülő taxi. A gép az Uberdai névre hallgat és a pilóta mellett 3 utast képes szállítani 60 mérföldes hatótávval, 180 mérföldes óránkénti sebességgel. A gép dizájnja egy helikopter és egy repülőgép keresztezésére emlékeztet, mivel rotorokkal hajtja végre az felszállást a légi manővereket pedig szárnyak segítségével végzi.

Fotó: Bridget Bennett/Bloomberg via Getty Images

LG ThinQ AI DD

Az LG legújabb mosógépe gyakorlatilag mindenre, a motorvezérlésre, a ruhák felismerésére és a mosás optimalizálására is mesterséges intelligenciát használ, az algoritmusok nem csak a ruhatöltet mennyiségét és súlyát képesek felmérni, de a mesterséges intelligencia és fejlett szenzorok alkalmazásával a szövetek típusát is azonosítják, a készülék ezzel nem csak a hatékonyságot növeli, de 15 százalékkal meghosszabbítja a ruhadarabok élettartamát is. Az LG mosógépe az Amazon Alexához is kapcsolódik, így értesítéseket is küldhet arról, ha kifogyóban van a mosószer, az alkalmazáson keresztül a felhasználók felhatalmazhatják az Amazon automatizált online vásárlási szolgáltatását arra, hogy automatikusan újrarendelje az előzetesen kiválasztott mosószert és öblítőt, így a megrendelt termékek egyből házhoz érkeznek. Smart.

Fotó: LG

Mercedes AVTR

A Mercedes megmutatta, hogy szerintük hogy fog kinézni egy luxusautó a jövőben. A CES-en bemutatott jármű, teljesen elektromos és a 2009-es Avatar című film rendezőjével, James Cameronnal közösen alkotta meg a Mercedes, ami látszik is az autó dizájnján. Az autó sajnos inkább csak koncepcionális termék mintsem gyártásra tervezett, tehát nem valószínű, hogy belefutunk az utcán, legalábbis a közeljövőben.

Fotó: Bridget Bennett/Bloomberg via Getty Images

Samsung Bot Chef

A Samsung komoly versenyzőnek bizonyul az okos otthonok terén, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a frissen bemutatott Bot Chef, ami nagy segítséget nyújt olyanoknak, akik nem szeretnek otthon főzni. Felmerül a kérdés, hogy ki a séf és ki a kukta ebben a helyzetben, mivel az alapanyagok előkészítésében a robotnak szüksége van segítségre, külön vannak bontva a feladatok a jobb kéznek, bal kéznek, és az embernek de a robot végigvezeti az embert az egyes lépéseken, tehát igazi csapatmunkáról beszélhetünk.

Fotó: Samsung

OnePlus Concept One

A OnePlus egy koncepciókészülékkel érkezett a CES-re, a telefon különlegessége, hogy a hátoldalon elektrokromatikus elven működő okos üveg található, amelynek lényege, hogy teljesen el tudja rejteni a hátoldali kamerát, melynek eredménye egy gyönyörű homogén felület a telefon hátlapján. A készülék egyébként minden további paraméterében a OnePlus 7T Pro-val egyezik meg.

Címlapkép: Bridget Bennett/Bloomberg via Getty Images