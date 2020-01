Még optimistább lett a Magyar Telekomra az Erste

Az elemzőház a lépést azzal indokolta, hogy a vállalat hosszútávú kilátásait most optimistábban látják, mint korábban. Ebben szerepet játszik az, hogy a növekvő verseny és a növekvő fogyasztás eredőjeként hosszú távon jobban alakulhat a cég operatív eredménye. Ugyanakkor szerencsés fejlemény az is, legalábbis az Magyar Telekom szempontjából, hogy a Digi-t kizárták az 5G tenderből. Ha ez így marad, akkor az kedvezőbb piaci környezetet és kisebb koncessziós díjat jelenthet. Egyelőre az utóbbin összegében nem, csak struktúrájában változtatott modelljében az Erste, ráadásul a DCF értékelési technikán is változtattak, aminek eredményeként a részvényprémium emelkedett, míg a kockázatmentes kamatszint csökkent. Az Erste azt is megemlíti, hogy a szektortársakhoz viszonyítva például EV/EBITDA vagy P/E alapú értékeltség alapján is mintegy 20-25 százalékos alulértékeltséget mutatnak a részvények.

A Reuters adatbázisában szereplő legfrissebb ajánlások alapján 5 elemző vételre, 2 pedig tartásra ajánlja a Magyar Telekom papírjait, a célárak átlaga 525 forint, ami 17 százalékkal magasabb, mint a mostani árfolyam. A Reuters adatbázisában a legmagasabb célár a Magyar Telekomra 579 forint, ami 29 százalékkal magasabb, mint a jelenlegi piaci árfolyam.