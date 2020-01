Felpattant a Mol

Mi történt tegnap a tőzsdéken?

Pénteken új történelmi csúcsokon zártak a tengerentúli tőzsdék, hétfőn pedig Martin Luther King napja miatt nem volt kereskedés az amerikai részvénypiacokon. Kedden a megszokott menetrend szerint folytatódott a kereskedés, majd az amerikai börzék végül mérsékelt eséssel zárták a hét második napját, miután a piaci kommentárok szerint a befektetőket a kínai koronavírus terjedése aggasztotta, a vírus az Egyesült Államokban is megjelent, amit az Amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ is megerősített. Kedden a légitársaságok részvényei mellett a jelentősebb kínai kitettséggel rendelkező szálloda- és kaszinó működtető cégek papírjai is igen rosszul teljesítettek. A Dow végül 152 pontos esést követően 0,5 százalékkal került lejjebb, az S&P500 0,3 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,2 százalékos eséssel zárta a hét második napját.

Eséssel zárta a hét második napját a magyar tőzsde, a BUX 339 pontos mínusz mellett 0,8 százalékkal került lejjebb. Az OTP 0,1 százalékos emelkedés után 14 320 forinton zárt, míg a Richter 0,5 százalékkal került feljebb, a gyógyszergyártó részvényei 6 700 forinton zártak. A Magyar Telekom 0,3 százalékos esést követően 458 forinton zárt, míg a Mol jelentős, 3,6 százalékos esés után 2 700 forinton fejezte be a keddi kereskedést.

Mik az előjelek mára?

Emelkednek az ázsiai tőzsdék szerdán, miután a piaci kommentárok szerint a kínai hatóságok koronavírussal kapcsolatos őszintesége és intézkedései megnyugtathatta a befektetők egy részét. A Nikkei 0,7 százalékos erősödése mellett a hongkongi tőzsde 1,1 százalékkal került feljebb, míg a sanghaji börze 0,3 százalékot emelkedett. Ázsia más részein is emelkednek a tőzsdék, a dél-koreai Kospi 1,2 százalékos erősödése mellett a szingapúri tőzsde 0,2 százalékkal került feljebb. Az amerikai határidős részvényindexek feljebb kerültek ma reggel, míg a határidős DAX 65 pontos plusza 0,5 százalékos emelkedést vetíthet előre a szerdai piacnyitásra.

Mi mozgatja a tőzsdéket?

A hét harmadik napján nem érkezik majd kiemelt, piacmozgató makroadat, a befektetők a folytatódó tengerentúli vállalati gyorsjelentési szezon eredményei mellett a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos hírekre figyelnek majd, miután Kínában négyszáz fölé nőtt az új koronavírussal fertőzöttek száma Kínában, ahol a járvány már az ország 13 régióját elérte, míg vírus az Egyesült Államokban is megjelent.

Mire érdemes ma figyelni?

Várhatóan szerda délelőtt publikálja a költségvetés 2019-es részletes beszámolóját a Pénzügyminisztérium. A hét harmadik napján sem az eurozónából, sem az Egyesült Államokból nem érkezik kiemelt, piacmozgató adat.

Szerdán teszi közzé gyorsjelentését a Johnson&Johnson.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

