Fontos levelet kap hatmillió banki ügyfél napokon belül

Jelen állás szerint március elején elindul az azonnali fizetési rendszer, a szektor eddigi legnagyobb fejlesztése. A bankok számlánként ugyanakkor 10 ezer forintos hátrányban vannak külföldi pénzforgalmi versenytársaikkal szemben a tranzakciós illeték miatt, a pénzforgalmi szolgáltatások országhatárokon belül tartása az egyik legnagyobb feladata lesz idén a szektornak. A bankszektor a lakossági tranzakciós illeték kivezetését kéri – mondta el Becsei András, a Magyar Bankszövetség elnöke egy ma tartott sajtótájékoztatón. A bankok becslése szerint hatmillió ügyfél kap január 31-ig egy részletes kimutatást, amelyben a banki díjakat ezentúl összesítve láthatják. Azt is elárulták, a szektor tárgyal a minősített fogyasztóbarát személyi hitelek bevezetéséről.

A szektor előtt három nagy feladat áll idén Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára szerint:

A pénzügyi szolgáltatások országhatárokon belül tartása. A hitelezés kétharmad részben külföldi intézményeken keresztül történik, nem szabad ehhez hasonlóan elveszítenünk a pénzforgalmat is. Ugyanis a pénzforgalom közel 70 százaléka ma a tranzakciós illetéken keresztül a költségvetésbe megy, míg a külföldi szereplőkre ez az adó nem vonatkozik. Digitális átállás – valamennyi ágazat és folyamat digitalizálódjon, a szerződéseket is digitalizálni kell. Ahhoz, hogy ez minden szektorban egyszerre megtörténhessen, jogszabályi változások szükségesek. A digitális korszak következő lépése a mesterséges intelligencia lesz. Az azonnali fizetési rendszer (AFR) elindulása a legnagyobb feladat, ennek bevezetésére 30-40 milliárd forintot költött el a szektor.

Most azt látjuk, hogy március 2-án az AFR el fog indulni, a visszajelzések alapján minden szolgáltató el fog készülni. A tesztek mai állása alapján azzal számolnak, hogy minden klíringtag sikeresen csatlakozik. Új folyószámlacsomagokra is szükség lesz, hogy a rendszert használják is az ügyfelek.

A bankszektor 30-40 milliárd forintos beruházása mellett a bankok munkatársai több 100 ezer munkaórát fordítanak közvetlenül arra, hogy márciusban elinduljon az azonnali fizetési rendszer.

Ez alapján kijelenthető, hogy ez a szektor valaha volt legnagyobb fejlesztése.

- mondta Becsei András, a Magyar Bankszövetség elnöke.

A projekt katalizátor szerepet is betöltött a bankoknál, ehhez kapcsolódóan más fejlesztéseket is végrehajtottak. Fontos lenne, hogy a szektor a külföldi versenytársakkal szemben ne szenvedjen el versenyhátrányt, ugyanis ma a tranzakciós illeték miatt ez a helyzet.

Számlánként 10 ezer forintos hátrányban vannak a hazai szolgáltatók külföldi társaikhoz képest.

Fontosnak tartják, hogy a lakossági elektronikus fizetési illetéket kivezessék, ez évente nagyjából 10 milliárd forintos összeget jelent. Szakértői becslések szerint alacsonyabb készpénzhasználattal 400-500 milliárd forinttal magasabb adóbevétel keletkezhet.

Életbe lépett a fizetési számla direktíva, január 31-ig egy részletes díjkimutatást kapnak az ügyfelek (augusztus 1-től december 31-ig tartó időszakról, jövő évtől egész évekről kapják meg a kimutatást), ez hatmillió ügyfelet érint. A témával részletesebben itt foglalkoztunk:

Jelasity Radován, a bankszövetség alelnöke kiemelte, a PSD2 és az erős ügyfélazonosítás szintén nagy és költséges feladata volt tavaly a szektornak, és újdonság volt a babaváró hitel is.

Babaváró hitelekből az első 5 hónapban 400 milliárd forintot vettek fel, jelenleg ez a termék sokkal nagyobb szeletet hasít ki hitelpiacból, mint a személyi kölcsönök. A babaváró hitel nem elvett, hanem hozzátett a hitelezéshez.

Az alelnök megemlítette azt is, a MÁP+-ból november végéig 3000 milliárd forintnyit jegyeztek, aminek 80 százalékát a bankszektor közvetítette az ügyfelek felé.

Megerősítették azt is, a szektor a minősített fogyasztóbarát személyi hitelekről tárgyalásokat folytat.