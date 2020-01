Pusztít a szuperállampapír: külföldön is felfigyeltek a magyar életbiztosítások vesszőfutására

Évi mintegy 5 százalékos díjbevétel-növekedésre számít a magyar biztosítási piacon a következő években a Fitch Solutions, ami enyhén csökkenő biztosításpiaci penetrációt jelenthet. Az életbiztosítások továbbra is alulteljesíthetnek, többek között a más megtakarítási termékek (pl. lakossági állampapírok) felől jelentkező intenzív verseny miatt. A nem-életbiztosítási piac viszont a gazdasággal együtt nőhet, fő hajtóerői továbbra is a gépjármű- és az ingaltanbiztosítások lehetnek, utóbbiaknál némi drágulást hozhatnak a természeti katasztrófák. A témával részletesen foglalkozunk a Portfolio március 5-ei Biztosítás 2020 konferenciáján.

Mérsékelten jó kilátások a magyar biztosítási piacon

Közzétette friss biztosításpiaci tanulmányát a magyar biztosítási szektorról a Fitch Solutions. Legfontosabb megállapításai az alábbiak:

az életbiztosítási díjbevételek alig emelkednek, ebben a más megtakarítási lehetőségek felől jelentkező verseny mellett annak is szerepe van, hogy sok háztartás nem engedi meg magának, hogy ilyet kössön,

az egészségbiztosításokkal kapcsolatos pozitív biztosítói megnyilvánulások a biztosítók számaiban egyelőre nem érhetők tetten, erre még várni kell,

2023 végéig a legtöbb szegmensben évi 5% körüli díjbevétel-növekedés várható a biztosítási piacon, a nem-életbiztosítások esetében azonban a kockázatok inkább felfelé mutatnak.

Az életbiztosítási üzletágban idén 2,4%-os, 2023-ig pedig évi 2,6%-os átlagos díjbevétel-növekedésre számítanak az elemzők, ami meglehetősen alacsony, és a penetráció 1,1%-ról 1,0%-ra való csökkenését jelzi előre. A nem-életbiztosítási oldalon idén 5,0%-os, majd magasabb évi átlagos díjbevétel-növekedést prognosztizálnak. Összességében a nominális GDP-vel együtt nőhet a nem-élet piac hosszabb távon, így a penetráció 1,3% környékén stagnálhat.

Ami az életbiztosításokat illeti, a nyugdíjba vonulók magas száma és a háztartási jövedelmek magas szintje támogathatja a növekedést. Egyre több háztartás fog beleesni a 10 000-25 000 dollár közötti jövedelemsávba, számuk a mostani kevesebb mint 1 millióról 1,4 millió fölé emelkedhet 2023-ra. A kockázatok között a gazdasági növekedés lassulása mellett a más megtakarítási és befektetések termékek, pl. bankbetétek, állampapírok és ingatlan felől érkező versenyt említik.

A nem-életbiztosításokon belül a gépjármű- és ingaltanbiztosítások a díjbevételek 82%-át adják, az ezek piacán várható lassulás a nem-életbiztosításokra is negatívan fog hatni 2020-2021-ben, ezt követően azonban gyorsulásra számítanak a Fitch Solutions elemzői. A demográfiai tényezők nyomán az egészség- és balesetbiztosítások iránti kereslet is növekedhet. Összességében a kárhányad is kedvezően alakulhat (csökkenhet) a következő években, a természeti károk negatív hatása miatt az ingatlanbiztosítások díja pedig némileg emelkedhet. A következő hetekben megjelenő, tavaly novemberben bejelentett Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítások (MFO) várható hatásairól egyelőre nem ejt szót az elemzés.

Erősségek és gyengeségek, lehetőségek és fenyegetések (SWOT)

Erősségek: a szilárd szabályozói és pénzügyi infrastruktúra stabil működési környezetet jelent a biztosítók számára; a nagy európai piacok (pl. Németország és Olaszország) közelsége határon átnyúló akvizíciókra és terjeszkedésre adnak lehetőséget a multik számára Magyarországon; viszonylag alacsony a biztosításpiaci penetráció (díjbevétel/GDP) a többi közép-európai országhoz képest, ami üzleti növekedési lehetőségeket jelez, a nyugdíjba vonulók aránya nálunk az egyik legmagasabb a régióban, ami erős keresletet jelenthet az élet- és egészségbiztosítási termékek számára.

Gyengeségek: a magyar bérszint hagyományosan alacsonyabb más közép-európai országokénál, ami korlátozza a fogyasztók biztosítási kiadásait; számos alapvető piaci szegmens, például az autóbiztosításoké erősen kompetitív, ami intenzív árnyomáshoz és alacsony díjbevétel-növekedéshez vezet; a munkaképes korú lakosság létszámának csökkenése a fogyasztói keresletre és különösen az autóbiztosítások eladására negatívan hat; a biztosítási piacot multinacionális szereplők uralják, így magasak az új szereplők számára a piacra lépési akadályok.

Lehetőségek: növekvő foglalkoztatottság mellett emelkedik a háztartások jövedelme, ami által egyre megfizethetőbbé válhatnak a biztosítások; a magánegészségügyi szolgáltatások használatának robusztus növekedése hosszú távon az egészségbiztosítások növekedését kell, hogy hozza; a pozitív foglalkoztatási trendek támogatják a személyi balesetbiztosítások iránti keresletet, az élet- és a nem-életbiztosítási piacok töredezettsége lehetőséget kínál a kisebb helyi szereplők felvásárlására.

Fenyegetések: az MNB monetáris szigorításai visszafoghatják a hitelezést és így az autó- és ingatlanbiztosítások iránti keresletet is; a személygépjármű-értékesítések lassulása a gépjárműbiztosításokra hathat negatívan; az egyre szigorúbb szabályozás inkább a fogyasztóknak, mint a biztosítóknak kedvez; az eurózóna gazdaságának gyengülő teljesítménye az érintett vállalatok biztosítási keresletére hathat negatívan.

