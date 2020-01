Elkezdődött egy nagyobb korrekció a tőzsdéken

A Morgan Stanley stratégája szerint elkezdődött egy hónapok óta nem látott korrekció, aminek a mértéke azonban limitált lesz.

A Morgan Stanley amerikai részvénypiaci vezető stratégája, Michael Wilson szerint elkezdődött az első jelentősebb korrekció tavaly október óta.

Wilson szerint azonban az esés limitált lesz, 5 százalékos vagy annál kisebb mértékű, mivel az amerikai jegybank gyorsan likviditást pumpálhat a rendszerbe, ráadásul az amerikai kamatszint (1,50-1,75%) továbbra is alacsony, ezek nyújthatnak támaszt egy piaci korrekcióban.

A most kezdődött korrekció ellenére a stratéga arra számít, hogy az S&P 500 továbbra is felülteljesíti a feltörekvő piaci eszközöket és a kisebb kapitalizációjú részvényeket is.

