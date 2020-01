Ide menekül a pénz a koronavírus elől

A részvényárfolyamok esése mellett ma több tőkepiaci termék árfolyama emelkedik, ezekből mazsoláztunk.

Vasárnap estig már 80 halálos áldozata volt a Kínából indult koronavírusnak, a fertőzöttek száma globálisan már meghaladja a 3000 főt. A tőzsdék is hevesen reagáltak az eseményekre, ma reggel a kínai tőzsdék 3-5 százalékkal kerültek lejjebb, a vezető európai részvényindexek több mint 2 százalékot estek. Jellemzően a nyersanyagok árfolyama is esik, az olaj és a palládium is 3 százalékot veszített ma az értékéből.

Azonban nem minden tőkepiaci termék árfolyama esik, a hagyományosan menekülő termékként számon tartott arany ma kifejezetten erős, már 1,1 százalékban pluszban is állt.

Egy másik menekülő termék, a japán jen is erősödik, ma a dollárral szemben 0,5 százalékot erősödött.

A sokáig biztos menedékként számon tartott svájci frank is erősödik ma.

A Bitcoin árfolyama is emelkedik, ma 1,5, az elmúlt két napban közel 5 százalékkal került feljebb az árfolyama.

