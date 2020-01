Üzlet 2020. január 28. 15:31 Átszervezések jöhetnek a SET Group-nál

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Több bejelentést is tett kedden a SET Group, amely szerint a céget a most lezárult, valamint a jövendőbeli akvizíciókból kifolyólag strukturálisan átalakítanák, és egy új, nagyvállalati alapokon nyugvó rendszert hoznának létre. A cég leszerződött egy új könyvvizsgálóval, valamint a társaság azt is bejelentette, hogy a vállalatcsoporton belül a továbbiakban az értékmegőrző üzletágat kívánja előtérbe helyezni. A vállalat kijelölt új mérföldköve az 500 millió forintos konszolidált eredmény elérése, mely a tervezett osztalékfizetésen felül stabil alapokat biztosít az innovációs üzletág sikeres, jövőbeni piacteremtéséhez.