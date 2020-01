Figyelmeztetést kapott az Est Média

Figyelmeztetésben részesítette az Est Médiát a Budapesti Értéktőtzsde, mivel a tavaly nyáron kibocsátott részvényeket a határidőig nem vezette be a tőzsdére.

A Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaságot figyelmeztetésben részesíti - áll a BÉT közleményében (pdf). A BÉT felszólította a kibocsátót, hogy a jövőben fokozottan ügyeljen a tőzsde szabályzatának maradéktalan betartására. Egyúttal a tőzsde vezérigazgatója arra is felszólította az Est Médiát, hogy az alaptőke-emelés során kibocsátott, a terméklistán szereplő törzsrészvényeivel megegyező jogosultságú új törzsrészvényeinek tőzsdei bevezetéséről mielőbb gondoskodjon.Az ügy előzménye, hogy az Est Média 2019. május 22-én a társaság alaptőkéjének emeléséről határozott. Az „A” sorozatú törzsrészvényekkel mindenben azonos jogokat biztosító új részvények augusztusban be is kerültek a cégnyilvántartása, ám a 90 napos határidőig a részvények tőzsdei bevezetése elmaradt. A tőzsde 2019. november 29-én e-mailben nyilatkozattételre hívta fel a kibocsátót a kötelezettségszegés okáról, és 15 napos határidőt tűzött. A cég azonban a nyilatkozattételre rendelkezésre álló időn belül írásban nyilatkozatot nem tett.