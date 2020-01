Karantént vezet be a Nokia nálunk

Karantént vezet be nálunk a Nokia, az Index értesülései szerint a Nokia a Kínában járt dolgozóit egyhetes otthoni munkavégzésre utasította, a lépést a vállalat a koronavírus globális terjedése miatt hozta.

A gödi Samsung gyár a koronavírus terjedése miatt munkába állás előtt "karanténba helyezi" és orvosi vizsgálat alá vonja Kínából érkező alkalmazottjait, bár a céget érintően semmilyen járványügyi intézkedés nincs – tette közzé hétfőn a Pest megyei város polgármestere a Facebook-oldalán.

Az Index szerint a hazai Nokia is karantént vezetett be, az Index értesülései szerint a Nokia a Kínában járt dolgozóit egyhetes otthoni munkavégzésre utasította, a lépést a társaság a koronavírus globális terjedése miatt hozta, mivel a koronavírus által megbetegedettek egy ideig tünetmentesek lehetnek, de eközben is átadhatják a fertőzést másoknak.

Korábban mi is beszámoltunk arról, több, Kínában működő vállalat is arra kérte a munkavállalóit, hogy otthonról végezzék a munkájukat, hogy a megakadályozzák a koronavírus terjedését, amely már a világ számos pontján felütötte a fejét.

A koronavírus okozta tüdőgyulladás halálos áldozatainak száma Kínában 106-ra emelkedett, a biztosan a kórtól fertőzött tüdőgyulladásos betegek száma 4515-re nőtt a vasárnap esti 2835-ről. Közülük 976-nak válságos az állapota, egy nappal korábban 461 ennyire súlyos esetet jegyeztek fel.

