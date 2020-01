A német kormánynak bizonyítéka van a Huaweijel szemben

A Reuters szerint a német kormánynak bizonyítéka van arra nézve, hogy a Huawei együttműködött a kínai titkosszolgálattal.

A német kormánynak bizonyítéka van arra, hogy a Huawei együttműködött a kínai titkosszolgálattal, számolt be róla német lapértesülésre hivatkozva a Reuters. Az idézett bizalmas külügyminisztériumi dokumentumok alapján az Egyesült Államok olyan információkat adott át, amely szerint a Huawei bizonyítottan együttműködik a kínai biztonsági szolgálatokkal.

A német kormányzat megosztott azzal kapcsolatban, hogy a Huawei eszközei veszélyt jelentenek-e Európa legnagyobb gazdaságára, ahol a három mobilszolgáltató is a kínai cég vásárlója. A külügyi tárca azonban szkeptikus, és a minisztérium szerint az amerikai bizonyíték alapján a kínai cégek nem megbízhatók ahhoz, hogy segítsék az új 5G-hálózatok kiépítését.

Az idézett dokumentum szerint a kínai vállalatok nem tekinthetők elég megbízhatónak ahhoz, hogy megfeleljenek az 5G -hálózatok kiépítéséhez szükséges biztonsági előírásoknak.

A brit kormány tegnap jelentette be, hogy hogy limitált mértékben, de a magas kockázatú beszállítók is részt vehetnek a brit 5G-hálózat kiépítésében. A brit miniszterelnök elmondta, hogy a magas kockázatot jelentő beszállítóknak engedélyezik, hogy hálózati eszközöket szállítsanak be az 5G-hálózatok nem érzékeny részeihez, és a szerepüket 35 százalékban korlátozzák. A kizárás a core hálózatra vonatkozik, és speciális létesítményeknél, mint a nukleáris erőművek vagy katonai bázisok sem szállíthatnak be a magas kockázati besorolású szolgáltatók. A brit kormány által kiadott dokumentumokban név szerint nem említik a Huaweit, de brit kiberbiztonsági vezetők mindig is magas kockázatú beszállítónak tekintették a kínai vállalatot.

Az Európai Unió szerdán tesz közzé egy úgynevezett eszköztárat, ami ajánlásokat ad a magas kockázatú gyártók kezelésére vonatkozóan, azonban várhatóan egy céggel szemben sem kerül majd sor tiltás alkalmazására.

Címlapkép forrása: Paco Freire/SOPA Images/LightRocket via Getty Images