Eséssel zárt a BUX

Javul a befektetői hangulat a világban, a koronavírus terjedéséből adódó aggodalmakat átmenetileg háttérbe szorították a vállalti gyorsjelentések, valamint a Fed kamatdöntésével kapcsolatos várakozások, Amerika is jól teljesített és az irányadó európai részvényindexek is 1 százalék körüli emelkedéssel zárták a napot. A DAX és a CAC ma is mérsékelt emelkedéssel próbálkozik a délelőtt első felében.