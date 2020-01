Globális vészhelyzetről beszél a világhírű mikrobiológus

A koronavírus ugyan gyorsabban terjed, de kevésbé súlyos következményekkel járó megbetegedést okoz, mint a SARS vírus az évezred elején. Nem elképzelhetetlen, hogy 1 millió embert megfertőz a koronavírus – állítja egy elismert mikrobiológus. Míg a koronavírus az eddigi adatok szerint a fertőzések 1-2 százalékában volt halálos kimenetelű, addig a SARS-betegek közel 10 százaléka meghalt – írja a CNBC.

Minden jel és az eddigi adatok is arra mutatnak, hogy a 2003-as SARS vírusnál alacsonyabb halálozási aránnyal rendelkezik a koronavírus – mondta a CNBC-nek Peter Piot mikrobiológus, aki az Ebola és az AIDS kutatásában elért eredményeiről is ismert, és a London School of Hygiene and Tropical Medicine igazgatója. A koronavírusok a vírusok egy nagy már ismert családja, amely általában állatokat, de néha embereket is megfertőz, és emberről emberre terjed.

Ha egymillió ember megfertőződne – ami nem elképzelhetetlen – akkor 1-2 százalékos halálozási arányt feltételezve 10-20 ezer ember halhat meg. Ez kétségkívül globális egészségügyi vészhelyzet. Egyetlen éjszaka alatt, hétfőn az új megbetegedések száma duplázódott, és ma már 100-nál is több a halálos áldozatok száma

– fejtette ki.

A kínai hatóságok által közölt kedd esti adatok szerint 5974 regisztrált megbetegedés történt, 132-en haltak meg, és 103-an már átvészelték a vírus okozta betegséget. A rövid, 2-7 napig tartó lappangási idejű SARS vírus 2003-ban 8098 regisztrált esetben fertőzött meg embereket, közülük 774-en haltak meg a vírus miatt, vagyis közel minden tizedik fertőzött elhunyt.

"A legnagyobb különbség, hogy ma sokkal nagyobb transzparencia és gyorsabb információcsere van a világon, mint 2003-ban volt, és bár a járvány kirobbanásának elején Kínában igyekeztek visszatartani információkat, ma már nem ez a helyzet" - vélekedett Piot.

Az elhunytak jellemzően más egyéb betegségekkel is küzdöttek (pl. cukorbetegség, kardiovaszkuláris megbetegedés), legyengült immunrendszerét érte a vírustámadás – fejtette ki a CNBC-nek a WHO főigazgatója, Tedros Ghebreyesus.

A WHO két múlt heti vészhelyzeti meetingjén is leszavazta, hogy a koronavírus terjedése miatt globális egészségügyi vészhelyzetet hirdessen, ugyanakkor az ENSZ egészségügyi szervezete szerint Kínában vészhelyzet van.

(CNBC)

A címlapkép forrása: Justin Chin/Bloomberg/Getty Images.