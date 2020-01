Már csak rosszabb évek jönnek, valószínűleg túl vagyunk az autógyártás csúcsán

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A Bosch közzétette legfrissebb számait, ennél is érdekesebb azonban, hogy a cég vezetője hogyan vélekedik az autóipar kilátásairól. A Bosch vezére szerint elképzelhető, hogy túl vagyunk az autógyártás csúcsán, Volkmar Denner a következő néhány év során nem is számít a növekedésre a globális autógyártásban. A cég elbocsátásokat jelentett be, bár ennek pontos nagyságával kapcsolatban a társaság nem szolgált további információkkal.