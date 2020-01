Annyi gáz van a tárolókban, amennyivel még egy telet lazán kibírna Magyarország

Major András Cikk mentése Megosztás

Az enyhe télnek, a rekord betárolt mennyiségnek és a tartalékot tudatosan kímélő felhasználásnak köszönhetően a magyarországi gáztárolók töltöttsége január vége felé még mindig 86 százalék körül alakul. A január 22-én rendelkezésre állt mintegy 5,574 milliárd köbméteres töltöttséggel az ország önmagában, az egyébként fennálló importlehetőségek és hazai kitermelés nélkül is képes lenne átvészelni egy keményebb telet is. Bár az engedély szerinti maximális kapacitás "mindösszesen" 6,33 milliárd köbméter, decemberben a tartalék mennyisége elérte a 6,451 milliárd köbmétert is.