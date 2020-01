Kulcsszinten a Mol árfolyama

Ismét adják az olajpapírokat a befektetők, melyek közül a Mol sem kivétel. Még az ág is húzza az olajcégeket, mert minden fontosabb értékvezérlő rosszul alakul, esik az olaj, gyengék a finomítói és petrolkémiai marzsok, ráadásul a PKN Orlen is csalódást keltő gyorsjelentést tett közzé. Azonban kisebb felpattanás jöhet a Mol árfolyamában, mert fontos támaszhoz érkezett a jegyzés.

Erős támaszhoz érkeztünk

A Mol jelenleg másfél százalékos esésben tartózkodik, és a heti grafikont nézve jelentős támaszhoz érkezett, mely 2630-nál található. A 2630-as szint még 2017 elején többször sikeresen fogta meg az árfolyam emelkedését, tehát ellenállásként működött, majd sikeres áttörése után támasszá változott, mely már több alkalommal is megfogta az árfolyam hanyatlását. Először 2017 nyarán, majd később 2018 nyári hónapjaiban is. Ezúttal ismét tesztelésre került a kiemelt szint, így várható némi visszapattanás a potenciálisan megjelenő vételi erő következtében. Amennyiben elesne a támasz, 2500-nál található a következő megálló.

Adják az olajpapírokat

Esnek az európai részvénypiacok a koronavírus várható negatív gazdasági hatásai miatt, azonban amennyiben csak a magyar piacot nézzük, a főbb BUX komponensek közül mindegyik mérsékelten emelkedik, kivéve a Mol, mellyel összességében a BUX is lejtmenetbe kapcsolt.

A régiós szektortársak is jelentős esésben tartózkodnak, az OMV 1 százalékot veszített az értékéből, míg a lengyel PKN Orlen árfolyama már közel 4 százalékos mínuszban tartózkodik annak köszönhetően, hogy ma publikálta negyedik negyedéves számait, melyben jelentős eredménycsökkenésről számolt be.

Januárban tovább estek a finomítói marzsok, a petrolkémiai árrések továbbra is nyomott szinten tartózkodnak, ráadásul az olaj ára is folyamatosan esik, nem is beszélve a befektetők növekvő ESG tudatosságáról, azaz hogy egyre jellemzőbb a fosszilis cégektől való elfordulás, tehát összességében kijelenthető, hogy még az ág is húzza az olajszektort.

Címlapkép: Martin Divisek/Bloomberg via Getty Images