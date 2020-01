Rendkívüli intézkedéseket vezettek be a világ óriásvállalatai a koronavírus miatt

A koronavírus terjedése miatt a világ óriásvállalatai egymás után léptetik életbe óvintézkedéseiket, a több nagyvállalat a kínai üzletei ideiglenesen bezárása mellett döntött, míg több légitársaság is felfüggesztette vagy törölte kínai járatait.

A koronavírus terjedése aggasztja a befektetőket és a piaci szereplőket, a kínai hatóságok korábbi közlése szerint a vírusnak eddig 170 halálos áldozata van, míg a bizonyítottan a koronavírustól fertőzött betegek száma szerdára hétezer fölé emelkedett.

A vírus elleni védekezés egyre több globális nagyvállalatot sarkall lépésekre a cégek egymás után léptetik életbe óvintézkedéseiket. Az IKEA csütörtökön jelentette be, hogy ideiglenesen az összes kínai áruházát bezárja a koronavírus terjedése miatt.

A Starbucks a kínai egységeinek felét zárta be, míg a legfrissebb számait a hét elején publikáló cég emellett azt is jelezte, hogy a koronavírus lehetséges hatása miatt szinten tartja az idei évre vonatkozó várakozásait, bár a vállalat korábban még a várakozások javítását vetítette előre.

A légitársaságok egymás után függesztik fel vagy törlik a kínai járataikat, a Lufthansa szerdán jelentette be, hogy február 9-ig felfüggeszti a kínai járatait, a British Airways január 31-éig törölte az összes Kínába és Kínából közlekedő közvetlen járatát, míg az amerikai légtársaságok közül elsőként a United Airlines lépett, és a cég felfüggeszti a kínai és hongkongi járatait.

A technológiai cégek és a pénzintézetek is lépésekre kényszerültek, az Apple bezárta egy kínai üzletét, míg más egységek esetében csökkentette azok nyitvatartási idejét, a vállalat továbbá korlátozta a munkavállalói utazásait is. Az Apple nemrég közzétett gyorsjelentése után a cég vezetője kiemelte, hogy a vállalat várakozásainál a megszokottnál szélesebb sávokat határoztak meg, elsősorban a koronavírus okozta bizonytalanság miatt. Tim Cook kiemelte, hogy a cégnek több beszállítója is van Vuhan környékén, bár az Apple vezetője szerint vannak alternatívák.

A Facebook az amerikai hatóságok figyelmeztetése után úgy döntött, hogy minden Kínába irányuló utazást felfüggeszt, és arra kérte korábban Kínában járó munkatársait, hogy otthonról dolgozzanak. A komoly kínai jelenléttel rendelkező bank, az HSBC önkéntes karanténra kérte a korábban járó munkatársait.

Címlapkép forrása: Costfoto/Barcroft Media via Getty Images