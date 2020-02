Emelkedéssel próbálkoznak az amerikai tőzsdék

Tovább esett a Mol árfolyama hétfőn, az olajtársaság ütötték a múlt héten, a pénteki kereskedésben 1 százalékkal került lejjebb a cég részvényárfolyama. Az esés mögött több ok is meghúzódhat, hiszen ismét adják az olajpapírokat a befektetők, melyek közül a Mol sem kivétel, az olajcégek minden fontosabb értékvezérlője rosszul alakul, esik az olaj, gyengék a finomítói és petrolkémiai marzsok, ráadásul a PKN Orlen is csalódást keltő gyorsjelentést tett közzé múlt héten. A Mol árfolyama 1 százalékkal került ma lejjebb, ezzel 2018-as májusi mélypont közelébe esett vissza a papír.