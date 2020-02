Ez fájni fog, példátlan zuhanás a kínai autópiacon

Idén januárban és februárban olyan mértékben eshet az autóeladás Kínában, amire korábban nem volt példa, ráadásul idén már zsinórban harmadik éve eshetnek az eladások, ami szintén példa nélküli.

A China Passenger Car Association (PCA) előrejelzése szerint idén januárban és februárban 25-30 százalékkal csökkenhet az autóértékesítés Kínában, az év egészében pedig 5 százalékos lehet a visszaesés.

A 25-30 százalékoshoz még hasonlót sem regisztráltak a kínai autópiacon, ráadásul az év egészében várható 5 százalékos eséssel már egymást követő harmadik évben csökkennének az eladások a Föld legnagyobb autópiacán, ilyenre sem volt korábban példa.

Az év eleji visszaesés nagyrészt a koronavírussal magyarázható, a potenciális vevők elmaradnak, de a globális járvány hatása egész évben érezhető lehet a kínai autópiacon. Egyébként már a koronavírus megjelenése előtt az volt a várakozás, hogy a kínai újautó-értékesítés esni fog, a koronavírus erre csak rátett egy lapáttal.

A koronavírus miatt a kínai gazdaság jelentős része gyakorlatilag nem működik ezen a héten, az üzemek nagy része konkrétan nem termel, és ha újra indulnak, arra lehet számítani, hogy a vállalatok nehézségekkel szembesülnek majd, alkatrészhiány léphet fel, nem könnyű ugyanis újra indítani a beszállítói hálózatokat.

Az Aptiv várakozása szerint az első negyedévben a kínai autógyártás 15 százalékkal eshet vissza, több nagyvállalat, például a Ford, a Honda, a Tesla, a Volkswagen vagy a Toyota is arról számolt be, hogy zavarok keletkezhetnek a gyártásban.

A Hyundainál a hazai, dél-koreai gyártást is érinti a koronavírus, a koreai cég mától fokozatosan az összes dél-koreai üzemét leállítja, mivel hiány lépett fel az alkatrészekből. Sinkó Ottó Portfolio-nak nyilatkozott a témában, a Videoton társ-vezérigazgatója elmondta, hogy a Vuhanból indult koronavírus-járvány már most komoly gazdasági károkat okozott, főképp Kínában, de mostanra a világ más pontjain is érezteti hatását a kínai termelés leállása.

A koronavírus terjedése, és a kínai gazdaság lassulása és a kínai autópiac viszaesésével kapcsolatos félelmek nyomot hagytak a Kína felé nagy kitettséggel rendelkező német autógyártók, a Volkswagen, a Daimler és a BMW árfolyamán is az elmúlt napokban.

Címlapkép: Wang Chun/VCG via Getty Images