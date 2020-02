Felrobbant az egész internet a Tesla sztorijától

A Twitteren beindultak a mémek azok után, hogy a Tesla ezen a héten is megállíthatatlanul emelkedik. Összegyűjtöttünk ezek közül néhányat.

Me looking at Tesla’s stock this morning and remembering I didn’t have the balls to buy big when it was at like 150 a year ago pic.twitter.com/1yda8Otdrb