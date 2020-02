Hivatalos: a UPC a Vodafone márka alatt folytatja, jön a Vodafone TV is

Felpörögtek az események a Vodafone-nál: a UPC tavalyi felvásárlását követően az integráció komoly feladatot jelent. Mindemellett, a fogyasztói szokások természetesen folyamatosan változnak, a következő nagy kihívás az 5G lakossági alkalmazása lesz, nem véletlen, hogy a gyártók az idei évtől jöhetnek ki tömegesen az új infrastruktúrához alkalmazkodó készülékeikkel. A Portfolio ezekről is kérdezte Révész Balázst, a Vodafone nemrég kinevezett Lakossági Szolgáltatások Üzletág Vezérigazgató-helyettesét, aki az integráció folyamatáról, és a legújabb fejlesztéről, a Vodafone TV-ről is elárult exkluzív részleteket.

Hat hónap telt el azóta, hogy a Vodafone felvásárolta a UPC-t – bár az előkészítő munka jóval korábban kezdődött. Mik a tapasztalatok, mit mutatnak a számok: megérte?

A felvásárlás alapvetően abból az üzleti stratégiánkból fakadt, hogy csak úgy lehetünk versenyképesek, ha az ügyfelek életének minél nagyobb részét ki tudjuk szolgálni. A UPC-vel együtt már majdnem 30 százalékos a piaci részesedésünk a magyar telekommunikációs szektorban, több mint 3 millió mobilügyfelet szolgálunk ki, közel 2 millió szolgáltatási ponton tudunk az ügyfeleknek vezetékes szolgáltatást nyújtani. Így hatékonyan tudjuk kiszolgálni az ügyféligényeket és élénkíthetjük a versenyt ajánlatainkkal. A célunk az, hogy a leginnovatívabb konvergens szolgáltató (azaz olyan cég, ami a mobilszolgáltatások mellett otthoni telefont, internetet, TV-előfizetést is biztosít – a szerk.) legyünk, ehhez pedig elengedhetetlen volt a UPC felvásárlása.

Az ügyfeleink már most érzik azt, hogy a két szolgáltató megkezdett összevonásával ők is előnyhöz jutnak: például egy helyről vásárolhatják a mobilt és a vezetékes szolgáltatásokat, akár jelentős kedvezményekkel is. A célunk az, hogy az ügyfeleknek is azonnal kézzel fogható eredményeket tudjunk hozni. És ez már most látható.

A felvásárlás hírére azért kapták fel sokan a fejüket, mert a két cég eléggé eltérően fejlődött. Mi a legnagyobb kihívás az integrációs folyamatban?

Amikor két cég találkozik, két teljesen különálló IT-rendszert, teljesen különálló folyamatokat kell egyesíteni. Azt szeretnénk, hogy ebben az időszakban az ügyfelek ezt ne, vagy ne nagyon vegyék észre. Az a cél, hogy belátható időn belül az ügyfél egy helyről képes legyen intézni minden szolgáltatást, például egy számlán tudja áttekinteni, hogy mit kell befizetnie, tehát minden ügyfélfolyamatot egységes módon lásson és tudjon kezelni. Ez jelen pillanatban az egyik legnagyobb kihívás, mert még két jogi entitásról beszélünk, jogilag április 1-jével fog megtörténni a két cég összeolvadása.

Ez azt is jelenti, hogy kivezetik a UPC brandet a magyar piacról?

A UPC márkanév áprilisig fokozatosan meg fog szűnni, Vodafone márkanév alatt fogjuk a vezetékes szolgáltatásokat is nyújtani.

Szerencsés helyzetben vagyunk abból a szempontból, hogy a UPC és a Vodafone két, egymást nagyon jól kiegészítő cég kompetenciákban, lefedettségben és szolgáltatásportfólióban is. Az üzlethálózat kapcsán nagyon fontos, hogy minden egyes értékesítő kollégánk konvergens portfóliót tudjon értékesíteni.

Szolgáltatások szempontjából milyen fejlesztésekre lehet számítani?

Az első innováció a Vodafone TV lesz, amit már előreláthatólag februárban elérhetővé teszünk ügyfeleink számára: ennek egyik célja, hogy az ügyfelek lássák, hogy egy felkészült innovációs stratégiával folytatjuk az egyesítést.

Révész Balázs Fotó: Stiller Ákos/Portfolio

Ezzel a klasszikus lineáris csatornákat és a video streaming szolgáltatásokat, mint a Youtube-ot, a Netflixet, az HBO Go-t is egyetlen platformon lehet elérni, kezelni. Ráadásul ennek a kezelőfelülete egy olyan csempeszerű megoldás lesz, amit már a mobilunkon megszoktunk. Ahogy az Instagramon lapozgatunk, és azonnal testre szabva, egy ajánlómotorral ellátva a felhasználó számára érdekes tartalmak betöltődnek, ilyen vizuális megoldással lehet majd a klasszikus lineáris tévécsatornákat is böngészni, kiválasztani az érdekes műsorokat, tartalmakat. Mindezt egy platformon érhetik el ügyfeleink.

Ez azt is jelenti, hogy kedvezőbb árat kapok a Netflix-előfizetésre csomagban?

Az nem feltétlenül célunk, hogy a TV tarifáinkba becsomagoljuk a video streaming szolgáltatásokat. Az viszont igen, hogy a Vodafone TV kezelőfelületén integrálva legyenek, és az ügyfél ezen a felületen kényelmesen tudja előfizetéseit megrendelni vagy lemondani.

Az is elképzelhető, hogy új streaming szolgáltatók, mint például a Disney+ a Vodafone segítségével jönnek be Magyarországra?

Vizsgáljuk ennek a lehetőségét.

Mennyiben érintik a változások a mobil előfizetéseket? Ezen a piacon milyen trendeket lát?

Mobiloldalról továbbra is a RED-portfóliónk adja az eladásaink jelentős részét, ezek a legkedveltebb tarifáink. Leginkább azért, mert ez az a szolgáltatáscsomag, amiben a korlátlan beszélgetésen kívül nem számolunk fel díjat a népszerű videó, chat és social media applikációk adatforgalma után. Azt látjuk, hogy az elmúlt években a videóhasználat drasztikusan megnőtt a mobiltarifákban is, nagyon sokan fogyasztanak videós tartalmakat utazás közben. Ebben a következő időszakban sem látunk változást, sőt, még tovább fog növekedni az adathasználat: évente 50-60 százalékos növekedést várunk, ennek megfelelően továbbra is a korlátlan adatot tartalmazó tarifáink lesznek a legkedveltebbek.

A „klasszikus” mobilhasználatnál elmondható, hogy az SMS-t már most kannibalizálta a chat applikációk használata, hangoldalról – azaz a hívásoknál - viszont nem látunk visszaesést.

A feltöltőkártyás mobilcsomagok mennyire életképesek még? Várható, hogy ezek eltűnnek a következő években?

A piac 40 százaléka jelenleg is feltöltőkártyát használ, és van egy réteg, amelyik nem fog erről váltani a közeljövőben. Három olyan célcsoport van, akiknek ez érdekes:

fiatalok, akik még nem feltétlen szeretnének elköteleződni;

idősek, akiknek a vezetékes használat mellett nem elsődleges a mobil előfizetés;

illetve egy olyan vállalkozói réteg, aki valamilyen specifikus üzleti célra használja csak.

Úgy látom, hogy ezek a fogyasztói igények belátható időn belül nem fognak érdemben változni. Bár a prepaid piac 5-8 százalékot csökkent az elmúlt években, azt gondolom, hogy a következő időszakban ez le fog lassulni, mert akik előfizetésre szerettek volna váltani, már megtették.

A nemzetközi prognózisok szerint az előttünk álló hónapok jelenthetik az áttörést az 5G-s okostelefonoknál, egyre több ilyen készülék kerül forgalomba 2020-tól. Mennyire várják ezt a magyar fogyasztók, és hol lehet először érezni az 5G működését a lakossági felhasználók szintjén?

A Vodafone hozta be az új technológiát Magyarországra, és mi indítottuk el elsőként a kereskedelmi 5G szolgáltatást. Már most is széles az 5G képes készülék választék, egyértelműen látszik, hogy a gyártók letették a voksukat az 5G mellett. Most még inkább a prémium termékeknél látszik ez, de ahogy az 5G-lefedettség bővül, úgy fog bővülni a készülékválaszték is a különböző árkategóriákban.

Az 5G jelenleg még korai fázisban van, de nagyon gyors felépülést várunk a következő 2-3 évben mind lefedettségben, mind pedig azoknak a szolgáltatásoknak a megjelenésében, ahol az 5G forradalmi változása valóban észrevehető lesz.

A technológia alapvetően a hálózat három paraméterét fogja drasztikusan javítani. Az egyik a sebesség, a másik a késleltetés, a harmadik pedig a kapacitás, amivel bármilyen eszközt ki tud szolgálni a hálózat. Amit az ügyfelek rövidtávon érzékelhetnek az az, hogy ezzel a letöltési sebességgel az 5G-hálózat már most képes akár egy vezetékes szolgáltatást lecserélni, nehezen elérhető helyeken nyújtani vezetékes jellegű szolgáltatást, ahová a kábelt nem éri meg elvinni.

De ami az ügyfeleket ennél sokkal jobban érdekli, hogy a letöltési sebesség már most elérheti az 1 gigabit/sec-et, és ezzel a multimédiás szolgáltatások használata drasztikusan javul. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy pár másodperc alatt le tudok tölteni egy filmet, például egy reptéren, de azok is óriási javulást látnak, akik sok fotót, videót töltenek fel vagy le.

Ami szintén rövidebb távon meg tud valósulni, az a kommunikáció átalakulása. A Vodafone mutatott be elsőként holografikus hívást, ami azt jelenti, hogy ugyan távolról, de szinte fizikailag jelen tudsz lenni egy tárgyaláson, egy közös családi vacsorán – ezáltal pedig drasztikusan tud javulni a távoli kapcsolat minősége. Az 5G a sportközvetítések élményét is meg fogja változtatni: egy olyan világ jön, ahol számtalan kamerával és mobilkamerával, akár drónokra szerelt kamerák segítségével elképesztő mennyiségű szögből lehet közvetíteni a mérkőzést, és a néző a személyes preferenciája szerint tudja követni azt a játékost, akit szeretne. Persze ami igazán izgalmas lesz, az a közösségi szolgáltatások, például a közlekedés átalakulása, az okos város vagy egészségügyi megoldások megjelenése, vagy az energiaellátás hatékonyságának növelése.

A cikk megjelenését a Vodafone Magyarország támogatta.

Címlapkép: Stiller Ákos/Portfolio