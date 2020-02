Egy embert már igazán gazdaggá tett a Tesla elképesztő száguldása

Csak idén megduplázódott a Tesla árfolyama, ezzel pedig nem járt rosszul a cég első embere, Elon Musk, aki egyben a Tesla egyik nagytulajdonosa is. Ha minden cél teljesül, Musk olyan kompenzációban részesül, ami mellett aprópénznek tűnnek a más amerikai nagyvállalatok vezetőinek kifizetett összegek.

A Tesla árfolyama a tegnapi 13,7 százalékkal együtt idén már duplájára emelkedett, tavaly június óta pedig ötszörösére.

Az elképesztő rali mögötti okokról itt írtunk részletesen, dióhéjban:

2020 a fordulat éve, a gyártás és az értékesítés idén nagyot ugrik, és a Tesla végre tartósan profitot termelhet, a biznisz önfinanszírozóvá vált.

A Tesla előnye több területen is tetemes a vezető autógyártókkal szemben, például az akkumulátortechnológiában, a házon belüli fejlesztésekkel (saját hardver, szoftver, chip, akkumulátor stb.), az önvezető rendszerek fejlesztésében, a szoftverfrissítésekben,

A Teslát sokan nem, mint autógyártót, hanem mint a jövő kihívásaira leginkább felkészült tech céget árazzák, ami hamarosan A Mobilitási Szolgáltató lehet

A modellpaletta egyre inkább olyan autókból áll, amikből nagy volument gyártani a Tesla, ezeken az autókon pedig profitot is elér a cég. A Model 3 nagy siker, ennek az értékesítése hamarosan Kínában is felpörög, és jön az Y, ami a cég történetének legnagyobb darabszámban eladott autója lehet.

A befektetők egyre inkább hosszútávú sztorikat is elkezdtek beárazni a Tesla árfolyamába, például azt, hogy néhány éven belül a szoftverfrissítésekből brutális bevétele és profitja lehet az amerikai cégnek, az akkumulátortechnológia fejlődésével elérhető költségcsökkentés akár jelentősen javíthatja a cég profitabilitását, a Musk tervei között szereplő önvezető robottaxi flotta pedig egy új szintre emelheti a céget, mint mobilitási szolgáltatót.

Az elmúlt napok emelkedésében nagy szerepe van a shortosoknak, a Teslára pesszimista befektetők nagy tételben az árfolyam esésére fogadtak, ahogy emelkedik az árfolyam, a shortosok zárják a pozícióikat, a vételeik pedig egyre magasabbra húzzák az árfolyamot.

Nyilván nagyon sokan kerestek a Tesla-ralin, egyvalakinek a vagyona azonban biztosan nagyot ugrott, Elon Musk, a Tesla első embere ugyanis tulajdonos is a cégben, 19 százalékos tulajdonrészének az értéke pedig csak idén 16 milliárd dollárral, vagyis a jelenlegi árfolyammal számolva közel 4872 milliárd forinttal nőtt, a részesedés értéke 30,4 milliárd dollár, vagyis 9256 milliárd forint.

És ez még nem minden, mert Musk vállalta, hogy nem kér fizetést, cserébe viszont olyan kompenzációs csomagja van, ami a Tesla bevételéhez, profitjához és piaci kapitalizációjához van kötve, bizonyos szintek elérése után Musk számára új opciók nyílnak meg. Az opciós csomagot 2018-ban jelentették be, és akkor sokan őrültségnek tartották, de látva a Tesla pénzügyi és tőkepiaci teljesítményét, egyre kevésbé tűnik lehetetlennek, hogy Musk brutálisan sok pénzt keressen.

A kompenzációs csomag egyik része, hogy a piaci kapitalizáció 50 milliárd dolláronkénti emelkedésével Musk 10 év alatt részvényopciókhoz jut hozzá, a teljes csomag pedig akkor jár neki, ha a Tesla piaci értéke eléri a 650 milliárd dollárt. Két éve ez még őrültségnek tűnhetett volna, és még most is messze van tőle a Tesla, hiszen a tegnapi emelkedéssel közel 160 milliárd dollárra nőtt a kapitalizáció, de azért nem is teljesen lehetetlen.

Az elmúlt napok emelkedésével két mérföldkövet is elért a piaci érték, idén januárban a 100 milliárd dollárt, tegnap pedig a 150 milliárd dollárt, így újabb opciók nyíltak meg Musknak, ezek értéke közel 1,8 milliárd dollár. Az egyes szintek elérése egyébként nem jelenti azt automatikusan, hogy Musk hozzájut az opciókhoz, a kompenzációs csomagra vonatkozó szabályok szerint a kapitalizációnak 1 és 6 havi átlagban is a mérföldkövek felett kell állnia.

Musknak jelenleg 34 millió Tesla-részvénye van, a kompenzációs csomagja alapján további 20,3 millió darab részvényt vehet. Ha Musk a teljes kompenzációs csomaghoz hozzájut, akkor olyan kifizetést kap, amit soha, semelyik amerikai vállalatvezető nem kapott. Amikor 2018-ban bejelentették a Tesla-vezérre szabott javadalmazási rendszert, akkor arról volt szó, hogy Musk akár 55,8 milliárd dollárhoz is hozzájuthat.

Címlapkép: Thomas Niedermueller/Getty Images