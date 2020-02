Pénteken rekord árbevételről számolhat majd be a Richter

Pénteken teszi közzé tavalyi negyedik negyedéves számait a Richter, a Portfolio által készített konszenzus alapján az elemzők kivétel nélkül emelkedő árbevételt vártak, a várakozások mediánja új negyedéves árbevételi rekordot jelentene. Az általunk megkérdezett elemzők által adott várakozások mediánja szerint a Richter tavalyi negyedik negyedéves adózott eredménye nagyot nőhetett a 2018-as év azonos időszaki bázisával összehasonlítva.

Milyen lesz az eredmény?

A Portfolio saját konszenzusa szerint az elemzői várakozások mediánja alapján a Richter összes árbevétele 10,2 százalékkal 134 milliárd forintra emelkedhetett 2019. negyedik negyedévében, az általunk megkérdezett elemzők 2018. azonos időszakához képest kivétel nélkül az árbevétel növekedését várják, míg a bruttó fedezet esetében 75,3 milliárd forintot vetített előre a várakozások mediánja.

Az üzleti tevékenység eredménye esetében 22,5 milliárd forintos értéket vetített előre az elemzői konszenzus mediánja, emellett érdemes kiemelni, hogy 2018. utolsó negyedévét az Esmyahoz kapcsolódó értékvesztés elszámolása miatt a Richter üzemi szinten 7,6 milliárd forintos veszteséggel zárta. Az adózott eredmény esetében 19,6 milliárd forintot vetített előre a Portfolio által összeállított konszenzus mediánja.

A Portfolio által összeállított elemzői konszenzus várakozásinak mediánja szerint a Richter összes árbevétele 10,2 százalékkal 134 milliárd forintra emelkedhetett a negyedik negyedévben, ami új negyedéves árbevételi rekordot jelentene. A bevételek növekedését a Richter számára kedvező devizahatások mellett részben a várhatóan tovább bővülő Vraylar-értékesítések is támogathatták.

A Richter bruttó fedezeti hányada az elemzői várakozások mediánja alapján 56,2 százalékos lehetett 2019. negyedik negyedévében, ami 3 százalékpontos növekedést jelentene 2018. negyedik negyedévéhez képest.

A Portfolio saját konszenzusa szerint az üzleti tevékenység eredménye 22,5 milliárd forint lehetett a tavalyi negyedik negyedévben az elemzői várakozások mediánja alapján, míg érdemes megemlíteni, hogy a Richter 2018. utolsó negyedévét az Esmyahoz kapcsolódó értékvesztés elszámolása miatt üzemi szinten 7,6 milliárd forintos veszteséggel zárta. Az általunk készített elemzői konszenzus mediánja alapján a Richter a tavalyi negyedik negyedévet 19,6 milliárd forintos adózott eredménnyel zárhatta, a 2018-as negyedik negyedév 16,4 milliárd forintos veszteségével szemben. Mindemellett érdemes azt is megemlíteni, hogy a gyorsjelentés előtt arra több elemző is felhívta a figyelmet, hogy a Richternél további leírásra is sor kerülhet (pl. az Esmyaval kapcsolatban), ami adott esetben jelentős mértékben visszavethetné a cég negyedik negyedéves eredményét.

