Tőzsdei körkép - online előadás

Az erőteljes decemberi-januári emelkedések után volt egy kis megingás a tőzsdéken a koronavírus megjelenésének is köszönhetően, de gyorsan tovatűnt a negatív hangulat. Az online webináriumon áttekintjük, hogy hol állnak a hazai és nemzetközi tőzsdék, részvények, devizapiacok, valamint fel lehet tenni a Portfolio Trader elemzőjének a saját kérdéseket is.

A 2019-es kiváló teljesítmények után hasonlóan jó hangulatban indult a 2020-as év is, melyben nagy szerepet játszik az amerikai jegybank napi szintű likviditás-injekciója. Ilyen műveletekhez nagyobb gazdasági és tőzsdei bajok során nyúltak korábban a döntéshozók, így meglepő, hogy történelmi csúcsoknál is még több bólés tálat tolnak be a bulizók közé, egyre táplálva az eufórikus hangulatot.

Ettől függetlenül folyamatosan alkalmazkodni kell a piachoz, együtt változni vele, finomítani a megközelítéséken, stratégiákon, de a lényeg az, hogy így is lehet kiváló rövid vagy hosszabb távú ötleteket találni mind a részvény-, mind a deviza- és árupiacokon. A Portfolio Trader online előadásán a profi trader előadó segítségével áttekinthetik a résztvevők a piaci aktualitásokat, illetve lehetőség van néhány kérdés feltevésére is.

Regisztráció a díjmentes online előadásra

Időpont: 2020. február 6. (csütörtök) 10:00-10:30

Helyszín: Mivel ez egy online webinárium, így a saját számítógépeden vagy akár az okostelefonodon is követheted az előadást.

Regisztráció a díjmentes online előadásra

A cikk saját szolgáltatás népszerűsítését szolgálja.