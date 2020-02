Jó a piaci hangulat, rángatják a Teslát

Szerdán az S&P 500 és a Nasdaq is csúcson zárt, ma a nyitás után pedig a Dow is új csúcsot állított be, valamint az S&P 500 is új történelmi csúcsra kapaszkodott. A jó hangulat annak köszönhető, hogy Kína 75 milliárd dollárnyi amerikai termék esetében jelentett be vámcsökkentést, a kínai importvám mértéke február 14-én öt százalékosra csökken. A Dow és az S&P 500 a piacnyitás után felemásan teljesít.

