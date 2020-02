Korai még a koronavírus ellenszeréről álmodni

Hosszú út áll még a koronavírus ellenszerét fejlesztők előtt – figyelmeztetnek a gyógyszergyártók, reagálva a tegnapi hírekre, amelyek arról szóltak, hogy sikerült áttörést elérni. Ez akkor a piacokat is némi optimizmussal töltötte el, de a gyógyszergyártók szerint emögött nincs feltétlenül realitás - írja a Reuters.

Legalább egy tucat cég dolgozik az ellenszeren és akár a 800 millió dollárt is elérhetik a költségek - írja a Reuters. Még ha sikerül is felgyorsítani a folyamatot, valószínűleg több mint egy év eltelik addig, amíg jóvá is hagyják – nyilatkozták a Reutersnek a fejlesztésben résztvevő cégvezetők. A GlaxoSmithKline, amely részt vesz a fejlesztésben, legalább 12-18 hónapot jósol.

A Gilead Sciences, amely szintén dolgozik egy antivirális készítményen, a logisztikai és a szabályozói kihívásokat említette. De véleménye szerint a jóváhagyás folyamatát felgyorsíthatja, hogy beteg emberek számára fejlesztik a készítményt, nem pedig egészséges emberek vakcináját. Van különbség a kezelés és az oltóanyag között.

Hozzáteszi, hogy nem lesz szupergyors a folyamat és a gyógyszergyártóknak most sokat kockáztatva kell beruházniuk. Kihívást jelenthet, hogy meg kell bizonyosodni a hatékonyságról, ha pedig ez megvan, akkor fel kell pörgetni a gyártást. A Gilead limitált készletekkel rendelkezik még a remdesivir nevű hatóanyagból, ami annak idején az ebola kezelésére nem bizonyult hatékonynak, de ezt most újra tesztelik a koronavírus ellen.

Tegnap a kínai televízió arról számolt be, hogy egy helyi egyetemi kutatócsoport hatékony gyógyszert talált a vírus ellen. Ettől függetlenül brit kutatók pedig arról beszéltek, hogy szignifikáns áttörést értek el. A hírre a világszerte fellelkesedtek a befektetők. A WHO viszont lehűtötte a kedélyeket, kijelentette, hogy nincs hatékony kezelés a 2019-nCoV ellen.

A kínai és az amerikai egészségügyi hatóságok ambiciózus célokat tűztek ki, pár hónapon belül már az emberi tesztelésre készülnek. Az újabb gyógyszerplatformoknak köszönhetően, mint amit például a Modena fejlesztett, rekordsebességgel lehet fejleszteni, mert elegendő a vírus genetikai kódja, nem szükséges mintával rendelkezni a vírusból. Az amerikai járványügyi hivatal vezetője, Anthony Fauci szerint a Modena platform segítségével 2,5-3 hónapra lesz szükség ahhoz, hogy megkezdődhessenek az első tesztek attól kezdve, hogy a tudósok végrehajtják a vírus szekvenálását.

A Novavax kutatási vezetője elmondása szerint volt, hogy 90 nap alatt eljuttatták a fejlesztésüket a klinikai tesztekig és abban bíznak, hogy ez a koronavírus esetén sem lesz másképp.

Az, hogy a laborból kikerüljön és széles körben alkalmazottá váljon egy gyógyszer, számos kihívást jelent. A gyártási kapacitásokat fel kell építeni, disztribúciós hálózatokat kell kiépíteni, a szabályozók pedig nagy volumenű klinikai teszteket követelnek, annak érdekében, hogy ne csak hatásos, de biztonságos is legyen a készítmény. Ehhez legalább egy év kell – mondta Anthony Fauci.