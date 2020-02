Berobbant az insurtech-forradalom a magyar biztosítókhoz, újdonságok tömegével jöttek elő

Van olyan biztosító Magyarországon, amelynél kedvezmény jár futásért, kerékpározásért, és olyan is, amelynél megtett kilométerek alapján fizethetjük a cascót. Automatikusan kárrendező, blockchain-alapú sípálya-biztosításra is akad már példa a magyar biztosítási piacon. Nemcsak külföldön, itthon is izgalmas insurtech fejlesztések hódítanak, a házon belüli innovációk mellett már előfordulnak insurtech cégekkel közös megoldások, és spin-off startupra is találunk példát. Magyar insurtech körképünk következik az alábbiakban, március 5-ei Biztosítás 2020 konferenciánkon pedig nemzetközi insurtech kerekasztal-beszélgetéssel jövünk.

Bár a bankokhoz képest a biztosítók némileg lassabban veszik fel a fonalat az újítások területén, a hazai biztosítási szektorban is egyre több ügyfélbarát insurtech-fejlesztés, innovatív app, biztosítási termék jelenik meg. A biztosítóknak küldött körkérdésünk nyomán ezeket gyűjtöttük csokorba. A környező országokban is számos érdekes insurtech cégre bukkantunk, és többük vezetőjével beszélgettünk, róluk itt írtunk:

Insurtech partnerek

A hazai szektorban egyre több biztosító háza táján jelennek meg insurtech cégek, akikkel közösen fejlesztenek termékeket, szolgáltatásokat. Az Aegon egy sípályák zárva tartása esetén fizető biztosítási terméket indított el egy insurtech partnerrel, az Insurwizzel. A Generali legfőbb együttműködő partnere a Szota Szabolcs által vezetett Smartsurance Technologies, mellyel közösen egy használat alapú casco terméket vittek piacra (lásd később).

Az Uniqa inkubációs projektjéből indult el, és saját önálló startupunkká nőtte ki magát a Cherrisk platform, ami a teljes értékesítési láncot lefedi, és bármilyen eszközről használható ügyintézésre. Külföldi példákkal ellentétben nem egy meglévő, külsős startupba fektettek be, hanem a biztosító tapasztalatai és ügyfélvisszajelzések mentén fejlesztettek egy saját startupot. Az Allianz kifejtette, az náluk használt megoldások az Allianz Csoport megoldásai, lokális insurtech-cégekkel nincs együttműködésük, az Union pedig jelezte, hogy a biztosító jelenleg egy drezdai innovációs laborral működik együtt.

Újítások a kárrendezésben

Az Allianz ConnX nevű applikációja a SightCall technológiáját használva ad lehetőséget arra, hogy élő videós kapcsolaton keresztül érkezzenek be a kárfelméréshez, kárrendezéshez szükséges felvételek a kárszakértőkhöz. A biztosító egy Online Kárstátuszkövetőt is bevezetett, amellyel nyomon követhető az egyes gépjárműkárok státusza. A státuszkövető alkalmazás reszponzív, az ügyfél mobiltelefonjára optimalizált eszköz, vagyis nem klasszikus mobilos applikációként működik, mert nincs szükség a letöltésére alkalmazásboltból.

A Magyar Posta Biztosító appjában ad lehetőséget arra, hogy a biztosított a saját ingatlanának szemlézésére fotókat készíthet az ingatlanról a szerződéskötéskor, és ezzel kedvezményt kap a díjából. Hasonló módon lehetősége van kárbejelentést is elvégezni az appon keresztül, ez pedig gyorsított kárrendezést tesz lehetővé. Ha a kár a fotók alapján elbírálható, akkor 24 órán belül elindítják a kifizetést.

A Generalinál elérhető műholdas kárrendezés (mezőgazdasági kárelőrejelzés), drónos kárrendezés, videós kárrendezés megoldás is. A Generali Ügyfélpont nevű mobilalkalmazása nem csak a kárrendezére dedikált app, hanem a digitális, online térben otthonosan mozgó, szerződéssel rendelkező ügyfelek részére kommunikációs csatornaként is szolgál. Az appon keresztül az ügyfelek kárbejelentést tehetnek és smart kárrendezést indíthatnak, kezelhetik a szerződéseiket, casco szemlefotót készíthetnek a szerződéskötés részeként, árfolyamokat követhetnek nyomon, online fizethetik díjaikat, utasbiztosítást köthetnek, időjárási vészhelyzetekről kaphatnak értesítést irányítószám megadása alapján. Az utóbbi vészhelyzet figyelés során push üzenetben kármegelőzési céllal jelzik a felhasználóknak, hogy milyen veszélyes időjárási esemény várható, mint például vihar, fagy, vagy akár extrém hőség és UV sugárzás.

Egészséges életmód

A legtöbb izgalmas insurtech innováció az egészségügyi, életmód területen érhető el a hazai piacon. Az NN Runaddict futóapplikációjában például a közismert futóappoktól eltérően a felhasználók a megtett kilométerekért cserébe pontokat gyűjthetnek, melyeket a biztosító partnereinél futással, sportolással és egészséges életmóddal kapcsolatos kedvezményekre válthatnak be. Az app emellett listázza a közelgő futóversenyeket is és a futók az appon keresztül könnyen navigálhatnak a megmérettetések nevezési oldalára. Az NN a versenyre nevezés mellé vagy pontokért cserébe díjmentes csoportos élet- és balesetbiztosítást ad a felhasználónak, melyhez futóknak szóló asszisztenciaszolgáltatások is párosulnak.

Az Uniqa 2018-ban útjára indította Cherrisk leányvállalatát, majd 2019 nyarán piacra dobta a Cherry Go nevű lifestyle applikációt. Az app az egészséges életmódra és biztonságos közlekedésre ösztönzi a felhasználókat, anélkül, hogy különösebb erőfeszítést róna rájuk. A mozgással, kocogással, biciklizéssel töltött perceket cserkókra váltja az alkalmazás. Az összegyűjtött cserkók pedig különböző goodiekra válthatók be, mint például utasbiztosítás kupon, vagy különböző kedvezmények és nyereményjáték voucherek a Cherrisk partnercégeinél. Az Uniqa Biztosító vízióiról Kurtisz Krisztián vezérigazgató fog beszélni Biztosítás 2020 konferenciánkon.

Az Union Fitpuli nevű applikációja a munkahelyi környezetben támogatja a személyes egészségfejlesztési célokat, az appot a csoportos egészségbiztosítás részeként adják az ügyfeleiknek. Az app egy felületen kezeli az orvosi és az életmód-adatokat, a mobiltelefon érzékelőin keresztül automatikusan gyűjt adatokat, és a legtöbb fitness-trackerrel, okosórával, okoskartövőel is együttműködik. Az app a céges egészségprogramok eredményeit, visszamérését is támogatja.

Az Aegon nemrégiben indult el egy olyan biztosítási termékkel, amely a sípályák zárva tartására kínál teljesen digitális, blockchain alapú megoldást. A Sípálya-biztosítás nem baleset esetén fizet, hanem minden olyan esetben, amikor a síliftek nem működnek egy sírégióban és az emberek nem- vagy csak korlátozottan tudnak síelni. A blockchain alapú biztosítás kialakításában és az értékesítésben az Aegon partnere az Insurwiz. Az Aegon mindezen túl vizsgálja a lehetőséget Pay As You Live (PAYL) típusú biztosítások bevezetésének, a biztosító nemzetközi vállalatainál már több jó példa van erre.

A Magyar Posta az említett Posta Biztosító app mellett egy másik márkával is jelen van a piacon, a Hellóval (hello.hu), utóbbinál a teljes ügyintézés és kommunikáció digitálisan zajlik. A Hello Bringás kerékpáros appal a biztosítottak kedvezménykuponokat kaphatnak, ha meghatározott mennyiségű kilométert tekernek. Az appban az ügyfelek fotót készíthetnek a közterületen lezárt kerékpárjukról, és lopás kár esetén alacsonyabb az önrész, ha készült fotó a lezárt bicikliről, és a kárbejelentés is ezen az appon keresztül történhet. Az app szervizkereső funkciójában olyan szervizek érhetők el, amelyek soron kívül fogadják a hello ügyfeleit, és akár mozgószervizes szolgáltatást is megrendelhetnek ezen keresztül.

A Generali Group kezdeményezése, a Vitality, az ügyfelek egészséges életmódját díjazza, ami során akár biztosítási kedvezmény is elérhető. A kezdeményezés bár Magyarországon jelenleg még nem elérhető, a biztosítottak prevenció irányába történő edukálása a hazai biztosító számára is fontos, hiszen ennek hosszabb távon hatása van a kockázatokra is, ami árazási szempont is lehet a jövőben. De ehhez még sok adatra és az összefüggések pontos feltárására van szükség – jegyzik meg válaszukban.

Utasbiztosítás, balesetbiztosítás

Az NN protect.me csoportos élet- és balesetbiztosítása “on-demand” elven működik, azaz a csoportos élet- és balesetbiztosításhoz történt csatlakozást követően a felhasználó számára releváns biztosítási csomagot elég arra az időszakra aktiválni, amikor ténylegesen szükség van rá, és fizetni is csak az aktív időszakra kell mobil bankkártyás fizetéssel. Az applikáción keresztül a biztosítási védelmet be lehet kapcsolni, és pár percen belül alacsony díjért biztosítottá válhat a felhasználó. A fizetendő biztosítási díj szintén óradíjalapú: csak a megkezdett órákért kell fizetni, és a biztosítási fedezet egy gombnyomással leállítható.

A Magyar Posta Biztosító Hello2U utasbiztosítási appján keresztül online pár perc alatt köthető és akár meghosszabbíthatók az utasbiztosítások. A biztosított kármentességi bónuszt is kaphat, vagyis ha az utazás kár nélkül megtörténik, akkor azért cserébe pontokat írnak jóvá az ügyfél egyenlegén. Ezeket a pontokat jótékony célokra is felhasználhatják, vagy későbbi utazásnál kedvezményre válthatják. Repülőjáratok késése esetén azonnali kártérítést fizetnek és az appon keresztül leegyszerűsített ügyintézési folyamat, kárbejelentő érhető el. A biztosító közölte, várhatóan nemsokára megjelennek egy saját hello logós Mastercard kártyával, amire visszakérhető lesz az utasbiztosítási díj 50 százaléka kármentes utazás esetén.

Autós megoldások

A Generali a Cristo applikáción keresztül használat alapú casco-biztosítást indított el a tavalyi évben ROAR márkanév alatt. A Cristo egy teljesen digitális platformot biztosít a felhasználóknak, és egy új casco terméklogikát is meghonosít, hiszen a díjszabás a konkrét felhasználáshoz kötött. A biztosítás clcsoportja a fiatal, Y- és X- generációs fogyasztók, akik számára már természetes az applikációk használata. Az app elemzi és segít javítani a vezetési stílust, illetve olyan peer-to-peer közösségek építését is lehetővé teszi. Uóbbi lényege, hogy az általunk jó vezetőként ismertekkel egy kockázatközösséget hozhatunk létre, így csökkenthető a biztsoítási díj. Az appban a biztosítottak nemcsak teljesen online intézhetik ügyeiket, de pontosan követni is tudják a felhasználásukat – így a casco megkötése esetén a biztosítási díjuk alakulását is.

Magyarországon korábban az első telematikai cascóval a Posta Biztosító lépett piacra (Vemoco poartnerén keresztül). Az ügyfél 0-40 százalékos casco-kedvezményt érhetett el attól függően, hogy mennyire biztonságosan vezetett. A biztosító mérte többek között, hogy a biztosított milyen sűrűn mennyire hirtelen gyorsít, lassít, mennyire hirtelen fordul, túllépi-e a megengedett sebességet stb. A termék értékesítését azonban felfüggesztették az alacsony érdeklődés miatt.

A Cherrisk CherryGO appja díjazza a biztonságos vezetést, a mobilhasználatmentes vezetést. Az azért járó jutalmakat pedig különböző kedvezményekre, kuponokra válthatják be a felhasználók, mint például utasbiztosítás-kupon. Az Aegon biztosító Smartcasco nevű applikációja használatalapú cascó biztosítás, melyhez nincs szükség telemetriai eszközre, a díja percalapon számítják ki, és csak a valós használat után kell fizetni. Egy alkalmazással több autó is biztosítható, a szerződéskötés, fizetés, kárbejelentés is az appon keresztül zajlik, az egyenleg folyamatosan nyomon követhető.

Lakásbiztosítás

A hazai biztosítók nem kifejezetten aktívak lakásbiztosítási innovációk területén (a távoli kárrendezésen túl egyelőre kevés újítást látni), ugyanakkor például az NN kérdésünkre elárulta, az idei negyedik negyedévben tervezik elindítani a lakásbiztosítási termékcsaládjukat, ahol meghatározó szerepet szánnak a digitális megoldásoknak, összhangban a Nemzeti Bank Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás kezdeményezésével.

A Groupama nem válaszolt kérdéseinkre, de annyi látható, hogy a biztosító applikációja megszűnt, ennek funkcionalitásai már csak online elérhetők.

A címlapkép forrása: Getty Images.