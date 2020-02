Innováció és kockázatkezelés: hogyan hatnak egymásra?

Az egyre összetettebb és felgyorsuló világban egyre fontosabb a hatékony és gyors üzletvitelt támogató innovációk megvalósítása, és mindezek nemcsak az üzleti oldalon, hanem a kockázatkezelésnél is kulcsfontosságúak lettek, lesznek. A KPMG ezekről a kockázatokról kérdezte a bankok, biztosítók és a befektetésialap-kezelők kockázati vezetőit (CRO-it).

A kockázati vezetőket tekintve elsőre kicsit meglepő válaszok születtek, a stratégiai innovációs célok támogathatóságában mindhárom intézményi körben a legnagyobb hangsúlyt az ügyfélélmény fejlesztése kapta. Ezt a CRO-k 95 százaléka támogatja, azaz a kockázati vezetők számára is kiemelten fontos terület az ügyfélélmény fejlesztése. A legkisebb támogatást az új területen való megjelenés kapta, ami érthető is, hiszen a korábbi tapasztalatok hiányában ez a cél járhat a legnagyobb kockázattal.

Az ügyfélélmény javítása tekintetében a bankszektor számára érdekes és fontos kérdés, hogy az egyre könnyebben hozzáférhető és felvehető hitelek milyen hatással lesznek közép- és hosszú távon az ügyfelek kockáztattudatosságára. A kockázati vezetők szerint a kérdésre a válasz nem egyértelmű. Több válaszadó szerint a könnyen és szinte azonnal felvehető hitelek ronthatják az ügyfelek kockázattudatosságát, viszont várhatóan több, új – akár kedvezőbb kockázatú – szegmens elérését teszik lehetővé, azaz ennek kapcsán különösen fontos lesz a helyes szegmentálás, a kockázati költségek megfelelő számítása és beépítése az árakba.

Az innováció célja mellett alapvetően fontos, hogy azt egy intézmény milyen innovációs stratégiával szeretné elérni, vásárolhat, bérelhet, saját maga is fejleszthet, de akár külső partnerekkel is köthet együttműködési megállapodásokat. Az innovációs fejlesztési stratégiák kapcsán a saját fejlesztés és a partnerség kapta a legtöbb támogató visszajelzést, azonban mindegyik alternatíva megosztotta a kérdőív kitöltőit, a válaszadók egy része erősen támogatja, míg másik része ellenzi.

Kivételként említhető meg a befektetésialap-kezelőknél a partnerség megoldási lehetősége, amelyet több kitöltő támogat és egyetlen válaszadó sem ellenez.

A partnerség egyre népszerűbb az intézmények körében, gondoljunk csak az egyre több Fintech programra, amelyet több hazai pénzintézet is már elindított, de ezek megítéléséről nincs egységes álláspont a hazai kockázati vezetők körében. A megkérdezettek 53 százaléka támogatja a partnerségeket, és 56 százaléka a saját fejlesztéseket. Ezzel szemben a KPMG 2017-es nemzetközi felmérése során (KPMG International Global Fintech Survey, 2017) vezetők 81 százaléka támogatta a partnerekkel való kollaborációt és 52 százalék a saját fejlesztést.

Úgy tűnik nemzetközi szinten nagyobb a támogatottsága az együttműködéseknek, de megjegyzendő, hogy abban a felmérésben a válaszadók banki felsővezetők voltak és nem elsősorban csak a kockázatkezelési területről.

Az innováció visszahat a kockázatkezelésre több módon is. Egyrészt az új innovatív megoldások könnyebbé teszik és felgyorsítják például a hiteligényléseket, illetve jóváhagyásokat, amely nem megfelelő módszerek alkalmazása esetén jelentős hatással lehetnek a hitelkockázatra vagy a működési kockázatra. Másrészt az innováció több olyan „emerging risk” (új kockázat) megjelenésével jár, amely korábban nem volt fókuszban.

Az innovációs technológiák fejlődésével és alkalmazásával kapcsolatban szektorokon és cégméreten átívelő egyetértés van a piacon abban, hogy a kibertámadáshoz, a személyes adatok védelméhez és az új technológiák és alkalmazások fejlesztőihez kapcsolódó kockázatok a legnagyobbak. (lásd: 2. ábra a mellékletben) Mindezeken kívül sok vezető vetette fel a HR-kockázat kérdését is. Ahogy egyikük fogalmazott, „kulcskérdés, hogy a kockázati terület bírja-e kompetens erőforrásokkal tartani az üzleti területek által diktált ütemet”.

A kockázati vezetők fejlesztési prioritásai közül egyértelműen kiemelkedik az automatizáció, aminek a válaszadók 95 százaléka szerint első- vagy másodlagos prioritást adott. Ez a kérdés szorosan összefügg azzal, hogy az egyre nagyobb teret hódító adatalapú gazdaság egyre több adat bevitelét és feldolgozást követeli meg, a szabályozók egyre több jelentés/közzététel elkészítését írják elő, illetve azzal, hogy ezek biztosításához egyre nehezebb elegendő szakembert találni a jövedelmezőség fenntartása mellett. Az automatizációval az intézmények a hatékonyság és a jövedelmezőség javítása mellett csökkenthetik a megfelelő szakemberek hiányának kockázatát és sok feladat esetében a működődési kockázatot is, ami a kockázati vezetők véleménye szerint kulcsfontosságú. A szükséges fejlesztési források terén a CRO-k egyharmada növekedést vár, a többség szerint nem lesz változás, csökkenésre viszont senki nem számít.

A kockázatkezelési vezetők nyitottak az innovációra, támogatják azt és erőforrást is allokálnak rá, de fontos figyelni arra egy intézményen, hogy az innovációk során ne csak az üzleti, hanem többek között a kockázati területen is kiépüljenek az innovációs kompetenciák. Amíg a nemzetközi vezérigazgatói felmérésünk szerint a CEO-k 67 százaléka azt gondolja, hogy „az agilitás az üzlet új pénzneme; ha túl lassúak vagyunk, csődbe kerülünk”, addig a kapott válaszok alapján a hazai kockázati vezetők számára a gyorsaság nem számít kiemelt értéknek. A jó döntésekhez elegendő idő kell, kérdés, hogy ez rendelkezésre fog-e állni. Ettől függetlenül az agilitás fontos szervezési alapelv a kockázatkezelésben is, egyre több szereplő indul el ilyen irányba, egyes intézményeknél a hagyományos szervezeti felépítés mellett, vagy annak akár alternatívájaként megjelent a cross funkcionális teamekben történő kockázatkezelés is.

A gyorsabb elbírálás, mint általános követelmény, elkerülhetetlen fejlesztési igény a kockázati területeken is.

Nem szükségszerű azonban, hogy ettől sérüljenek a kockázatkezelési szempontok, csak tudnunk kell azt, hogy milyen ügyfelek esetében, milyen termékeknél és hogyan engedhető ez meg. Ehhez eszközök kellenek, nagyon jó szegmentálás, automatizáció, letisztázott és a szervezet számára is jól megértett kockázati étvágy.

Azt látjuk, hogy bár növekedhetnek a minket körülvevő kockázatok, a rendelkezésre álló eszközeink is fejlődnek és az eredő kockázati kitettség a jelenleginél így akár még kedvezőbb is lehet. Rengeteg a feladat – amiben szerepe van a szabályozói/felügyeleti elvárásoknak és a kockázatkezelési rendszerek talán már-már „indokolatlan” szintű szofisztikáltságának –, amelyek teljesítése során nagyon nagy kihívás megadni a megfelelő figyelmet a szükséges elemzések elvégzésének és értelmezésének.Szalai Péter a KPMG igazgatója, Wieder Gergő a KPMG menedzsere

